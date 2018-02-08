Как есть сало без вреда для здоровья

Эксперты рассказали о свойствах сала и о том, нужно ли соблюдать какую-то меру в его употреблении.Сало является одним из самых национальных продуктов в Украине, оно есть практически в каждом доме и им украшают не только будничные трапезы, но и праздничные.Известно, что сало - очень калорийный продукт, содержащий в себе много жиров, а также арахидоновой кислоты. Немногим известно, что составляющие сала, особенно соленого, вредят кровеносным сосудам, поэтому людям с различными заболеваниями сердечно-сосудистой системы медики рекомендуют есть сало исключительно по праздникам и всего по 3-4 кусочка за один раз.В народе бытует мнение, что арахидоновая кислота уничтожает плохой холестерин, снижая его уровень в крови человека. Но на самом деле - это неправда. А вот спровоцировать развитие воспалительного процесса в кишечнике, так это запросто. Правда, чтобы пострадали органы пищеварения, нужно есть много сала каждый день, как, кстати, делает большинство украинцев.Поджелудочная даже абсолютно здорового человека не выдержит такого "наплыва" жиров, если есть сало каждый день на завтрак, обед и ужин. А тем, кто страдает от заболеваний поджелудочной железы, и вовсе смотреть в сторону сала нельзя. Единственное, когда они могут себе позволить полакомиться этим продуктом, так это за трапезой, перед которой примут ферментный препарат, при помощи которого жиры из сала будут расщепляться.Во время жарки сало обогащается еще и канцерогенными жирами, которые не то чтобы уничтожают оболочки органов ЖКТ, так еще и способствуют образованию и росту раковых клеток. Поэтому, если вы любите сало, то ешьте его запеченным в духовке с чесноком без растительного масла или, на крайний случай, соленым.Большое количество жиров, как мы уже выяснили, оказывает вред сосудам, а если к ним присоединяется еще и соль, то уровень негативного воздействия возрастает. Плюс ко всему, соль задерживает жидкость в организме, от чего могут появиться отеки.Медики рекомендуют употреблять сало 3-4 раза в неделю по 20-30 г, только так организм получит пользу от этого продукта.Людям, имеющим избыточный вес, а также сахарный диабет и другие серьезные заболевания, врачи не советуют налегать на сало, так как благодаря ему в организм попадает большое количество жиров, что недопустимо и вредно для здоровья.