Врачи рассказали, кому больше всего грозит инсульт

Распространенность инсульта в разных странах составляет от 140 до 500 случаев на 100 тыс. населения.На данный момент на планете зарегистрировано 16 млн фактов инсульта. Прогнозируется, что эта цифра к 2030 году увеличится до 23 млн. Именно поэтому эта тема всегда актуальна.БЛИЖЕ К ТЕЛУВ Украине ежегодно регистрируют приблизительно 110 тыс. мозговых инсультов, 40 тыс. из которых заканчиваются летально. Выходит, что почти каждый третий, перенесший инсульт, умирает. Остальные хотя и продолжают жить, но уже не возвращаются к прежней жизни и тем более работе. Все врачи в голос говорят: инсульт — главная причина инвалидности.ПОРА БОЯТЬСЯ«Обычно считается, что до 65 лет думать об инсульте рано. Однако, к сожалению, это не так. Статистикой подтверждено, что после 40 лет каждый четвертый человек (независимо от пола) сталкивается с фибрилляцией предсердий, а значит, и риск столкнуться с инсультом у него увеличивается в 5 раз, — говорит профессор, зав. кадедрой неврологии и рефлексотерапии Национальной медицинской академии последипломного образования имени П.Л. Шупика, д. м. н. Наталья Свиридова. — Есть и дополнительные факторы риска: гипертония, ишемическая болезнь сердца, сердечная недостаточность, заболевания щитовидной железы, атеросклероз, прием алкоголя, курение.Отсюда вывод: если вам за 40 и у вас есть один из перечисленных факторов, ежегодно показывайтесь врачу. А такие меры, как измерение давления и в спокойном состоянии, и в критическом (например, когда болит голова), правильное питание и отказ от алкоголя (тем более с сигаретой) уже должны прочно войти в вашу жизнь. Иначе — инсульт, реанимация и инвалидность (в лучшем случае). Если у вас или ваших родственников есть фибрилляция предсердий, срочно начинайте лечение. И обязательно проверьте уровень холестерина: если он высокий, проконсультируйтесь с терапевтом о способах его контролировать».