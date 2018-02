Названа основная причина роста заболеваемости раком

Ежегодно около восьми миллионов человек умирают от различных форм рака.Учёные Университета Данди в Шотландии опубликовали в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences результаты своего исследования, связанного с причинами заболевания раком.Как оказалось, стареющая иммунная система играет в этом более значительную роль, чем считалось ранее.Согласно выводам исследователей, мужчины чаще заболевают раком, чем женщины.Это эпидемиологическое исследование может иметь серьёзные последствия для глобальной борьбы с раком, если это подтвердится дальнейшими исследованиями, — отметили специалисты.По мнению экспертов, ключом к профилактике рака может быть иммунная система, а не генетические мутации, как считалось ранее. На протяжении десятилетий считалось, что мутации, возникающие либо в результате генетической предрасположенности, либо из-за образа жизни и окружающей среды, вызывают заболевание. Традиционная точка зрения заключается в том, что способ увеличения заболеваемости раком с возрастом можно понять и определить количественно. Отмечалось, что это происходит, когда наблюдается от пяти до шести мутаций в одной клеткеИсследователи же в этот раз следовали гипотезе о том, что пожилые люди более подвержены другим заболеваниям. Специалисты рассмотрели данные о двух миллионах случаев болезни людей в возрасте от 18 до 70 лет. Затем они разработали математическое уравнение, согласно которому можно прогнозировать развитие рака у людей разного возраста.