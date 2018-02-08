4 натуральные средства для профилактики атеросклероза

Атеросклероз сосудов представляет собой опасное для человека заболевание, относящееся к категории хронических опасных сердечнососудистых патологий.Проблема более характерна для пожилых людей, в организме которых наблюдается сильное уплотнение стенок артерий и разрастания основных тканей, выполняющих роль соединения. Это процесс образования бляшек, которые сильно сужают сосудистые просветы и ухудшают общее кровообращение в важных для жизни органах.В профилактике и лечении этого заболевания помогут средства народной медицины.Отвар листьев земляники лесной: 20 г измельченных листьев залить 1 стаканом кипящей воды, кипятить 5-10 минут, настаивать в течение 2 часов, процедить. Принимать по 1 столовой ложке 3–4 раза в день. Листья земляники обладают мочегонным действием, таким образом, из организма вместе с солями выводится избыток холестерина.Сок подорожника большого: хорошо промытые листья мелко нарезать, растолочь в ступке и выжать из них сок. Смешать сок с равным количеством меда и варить 20 минут. Принимать по 2–3 столовые ложки в день. Хранить в хорошо закрытой посуде в прохладном темном месте.Настой листьев подорожника большого: 1 столовую ложку сухих измельченных листьев залить 1 стаканом кипятка, настаивать в течение 10 минут. Пить по 0,5 стакана 2 раза в день.Отвар корня хрена: 250 г корня хрена вымыть, обсушить салфеткой, натереть на крупной терке, залить 3 л кипяченой воды, кипятить в течение 20 минут, затем процедить. Пить по 0,5 стакана 3 раза в день.