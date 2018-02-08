Почему душ лучше принимать вечером, а не утром?

Принимать душ вечером перед сном полезнее и для кожи, и для циркадных ритмов тела, утверждает дерматолог и косметолог из Нью-Йорка доктор Сэмер Джабер.По словам специалиста, ночной душ помогает очистить тело от грязи, которая скопилась в течение дня. Если человек много времени проводит на улице, интенсивно потеет или занимается спортом, то душ, вне всяких сомнений, следует принимать перед отходом ко сну. К концу дня на нашей коже скапливается большое количество аллергенов, включая и пыльцу, вызывающую раздражение, поэтому очень важно вымыть и лицо перед сном, поскольку при соприкосновении с подушкой несмытое кожное сало может спровоцировать прыщи.Прием душа перед сном также позволяет регулировать температуру тела, а значит, повышает качество сна. Сразу несколько исследований продемонстрировали, что вечерний душ, принятый не позднее чем за 90 минут до отхода ко сну, позволяет телу нагреться и охладиться для того, чтобы быстрее погрузиться в сон.Душ также работает как превосходное средство снятия стресса, поскольку он уменьшает показатели кортизола – стероидного гормона, производимого надпочечниками, который необходим для реакции на стресс, регулирования уровня сахара в крови и сражений с инфекциями.Наконец, еще одним важным преимуществом вечернего душа считается более хорошее состояние кожи. Дело в том, что наша кожа по ночам проходит через процесс регенерации, а это значит, что организм сбрасывает мертвые клетки кожи и строит новые. Принятый накануне вечером душ облегчает коже процесс избавления от мертвых клеток, из-за чего утром человек выглядит гораздо более свежим.Впрочем, у утреннего душа есть свои преимущества. Доказано, что он, к примеру, увеличивает уровень креативности. Несмотря на это, принимать душ дважды в день не рекомендуется – это нужно делать либо утром, либо вечером.