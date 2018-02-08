Чем для здоровья опасны стринги

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По данным одного из крупнейших производителей нижнего белья Florage, 80% женщин не знают, как правильно выбрать трусики. Главная проблема — мода на ежедневное ношение стрингов.Давайте честно: нам, девушкам, хочется чувствовать себя на 5 с плюсом каждый день. Стринги кажутся идеальным вариантом на все случаи жизни: они элегантны, не выделяются под одеждой и выгодно подчеркивают бедра. Однако ежедневное ношение стрингов может обернуться серьезными проблемами со здоровьем, вплоть до невозможности зачать ребенка.Стринги изобрели в Америке времен Второй мировой войны для танцовщиц мужских клубов: считалось, что они создают ауру тайны и соблазна. Затем стринги перестали быть бельем для “девушек легкого поведения”: уже в 50-е Бриджит Бардо носит бикини на пляже.Рост популярности мини-трусиков эффектной модели приходится на 80-е годы, когда американки и француженки стали регулярно появляться в бикини, шокируя общественность и привлекая всеобщее внимание. С тех пор количество поклонниц стрингов только растет. Почему же тогда врачи беспокоятся о здоровье женщин, носящих стринги?Прежде всего, потому что в 9 случаях из 10 стринги делают из синтетики. Синтетика дешевле натуральных тканей, а спрос на недорогое сексуальное белье велик. На самом деле, качественные трусики на каждый день должны состоять минимум на 80% из хлопка. Хлопок обладает антиаллергенными свойствами, отлично пропускает воздух и позволяет нашему телу регулировать температуру. В холод хлопковая ткань хорошо удерживает тепло, а в жару, наоборот, максимально охлаждает кожу.В отличии от хлопка синтетическая ткань не впитывает пот и мешает нашей коже дышать. В зоне бикини создается настоящий парник — идеальные условия для размножения бактерий и грибковых инфекций. “Когда ко мне приходит пациентка с жалобами на молочницу, первое, что я спрашиваю: “Носите ли вы стринги?” — рассказывает врач-гинеколог Елена Любимова, — “Связь между молочницей и стрингами самая прямая: из-за регулярного ношения стрингов нарушается микрофлора влагалища.”В летний сезон риск заражения слизистых влагалища особенно велик. Летом мы одеваемся легко, садимся на сидения в метро и кафе, а стринги не способны защитить влагалище от внешних инфекций. Потому что вместо тканевого “щита” (как в случае с классическими трусиками) наше влагалище прикрывает ультратонкая полоска. “Это отличный «мостик», по которому бактерии из ануса попадают во влагалище и вызывают воспаления, аллергические реакции — комментирует Гаянэ Джорджевна Акопян, врач акушер-гинеколог и репродуктолог, — Постоянные воспалительные реакции, к сожалению, негативно влияют на детородную функцию. Кроме того, ношение стрингов провоцирует цистит.”Цистит — воспаление мочеиспускательной системы, напрямую атакующее слизистые. Вряд ли удовольствие от сексуального белья перевесит постоянную боль при походах в туалет, жжение и потраченные деньги на дорогостоящие антибиотики.Помимо цистита любительницы стрингов в 2 раза чаще страдают от геморроя, анальных трещин и от кожного зуда. Кожа в районе бикини — самая нежная, а обтягивающие стринги натирают и приводят к образованию микроранок, в том числе, в районе ануса. Если продолжить носить мини-трусики, несмотря на дискомфорт, ранки будут затягиваться в три раза дольше обычного. А в таком случае в них гарантированно попадет инфекция. Конечно, стринги выглядят соблазнительно, но вот воспаленная покрасневшая кожа и трещины заднего прохода — точно нет.Наконец, если носить стринги зимой, можно заработать переохлаждение. В лучшем случае вы отделаетесь ознобом, регулярными болями внизу живота и частыми походами к гинекологу в следующие полгода, а в худшем — сильным сбоем менструального цикла, и, в итоге, серьезным риском бесплодия.“Помните: стринги создавались не для ежедневной носки, поэтому используйте их по назначению — для романтических свиданий, — предупреждает Гаэне Джорджевна Акопян, — А в повседневной жизни носите комфортное и удобное белье. Тогда проблем со здоровьем удастся избежать.”