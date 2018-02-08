Сок натощак вреден для кишечника

Ученые из Принстонского университета (США) рекомендуют отказаться от сока натощак и пить его только после еды.Известно, что более 90% фруктозы перерабатывается в тонком кишечнике. Там содержатся все необходимые для этого ферменты. А фруктовый сок содержит большое количество фруктозы. В ходе исследований на лабораторных мышах ученые пришли к выводу, что фруктоза «на голодный желудок» вредна для организма.По мнению исследователей, по утрам, пока человек еще не перекусил, его тонкий кишечник не в состоянии переваривать фруктозу, которая в итоге сразу поступает в толстую кишку. А в ней, в свою очередь, обитают полезные для нашего организма бактерии, которые не умеют перерабатывать углеводы. То есть, высока вероятность того, что для бактерий контакт с фруктозой не полезен, а значит, сок натощак вреден для организма.Исследователи рекомендуют любителям сока ограничиться его потреблением после еды, так как он перегружает пищеварительную систему и уничтожает полезную микрофлору кишечника. «Это самый старомодный совет в мире – есть сладости после еды и в умеренных количествах, но в противном случае вероятно негативное влияние сока на здоровье», — комментируют свои выводы ученые.