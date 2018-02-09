Люди видят жизнь близких через розовые очки

Ученые из Лондонского городского университета, Йельского университета и Оксфордского университета обнаружили, что люди видят в радужном свете не только свою жизнь, но и жизни других людей. Это наиболее заметно, когда речь идет об их родственниках.Как известно, у людей есть особая установка. Хорошие новости существенно влияют на их мнение, а плохие - нет. Например, если человеку сказать, что он умнее, чем думал, то он изменит свое мнение о себе. А новости о том, что он глупее, на его мнение практически не повлияют.Специалисты изучали эффект хороших и плохих новостей. Их интересовало, касается ли вышеупомянутая позитивная установка других людей. В пяти исследованиях приняли участие больше 1100 человек. В ходе каждого из исследований участники представляли ряд негативных событий, происходящих с другими людьми (от их друзей до незнакомцев). Добровольцев просили оценить вероятность этого события, после чего им сообщали реальный риск.Иногда реальная вероятность была ниже, а иногда выше, чем предполагали участники. Потом добровольцам вновь предлагали оценить риск событий, чтобы выявить изменения в их мнении. Исследователи обнаружили: участники смотрели сквозь розовые очки на жизнь других людей. Плохие новости не сильно влияли на их мнение, если человек им нравился. Но в случае, когда человек был не очень хорошим, позитивная установка ослабевала.