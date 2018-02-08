Названы эффективные меры профилактики артроза

Медики поделились ценными советами для того, чтобы каждый мог предупредить развитие артроза.Ранее, артроз не был столь распространенным заболеванием, по крайней мере, с таким диагнозом сталкивались чаще пожилые люди, нежели молодые. Но сейчас ситуация кардинально изменилась и врачи отмечают, что больных артрозом людей стало в разы больше, причем их возраст далек от "преклонного".Если быть точным, то артроз - это хроническое заболевание суставов, развивающееся из-за их деформации, а также неподвижности. Это патологическое состояние, при котором хрящевые ткани в суставах претерпевают от дегенеративных изменений. Еще теряется эластичность тканей, окружающих сосуды, от чего больной испытывает неприятные ощущения не только во время движения, но и в неподвижном состоянии.Здесь важно не перегнуть палку и заниматься спортом умеренно. Многие люди совершают серьезную ошибку, когда подвергают свое тело тяжелым нагрузкам в спортзале, сами того не подозревая, портят себе здоровье. В первую очередь страдают суставы и риск артроза увеличивается в несколько раз. Лучше выбирать несложные физические упражнения, которые будут полезны и мышцам, и суставам, и сердцу, и фигуре. Если у человека уже имеются проблемы с суставами, то в таком случае ему можно заниматься плаванием или лечебной физкультурой, где нагрузка на них минимальна.Оказывается, избыточная масса тела - злейший враз для суставов, особенно коленных. Основная часть больных артрозом - это люди с люди, страдающие от ожирения. Поэтому, во избежание возможного развития артроза, врачи советуют худеть тем, у кого есть лишние килограммы, а всем остальным - поддерживать вес в норме.Сидячая или стоячая работа одинаково вредна для человека в плане здоровья суставов. Также, немаловажную роль играет то, какому образу жизни человек отдает предпочтение. В меру активные люди в десятки раз реже жалуются на боли в суставах и, уж тем более, сталкиваются с таким диагнозом, как артроз.В основном, этот пункт предназначен для представительниц прекрасного пола, так как женщины делятся на две категории - те, кто носит обувь на шпильке и являются приверженцами лозунга "главное, чтобы было красиво", и те, кто любит обувь на плоской подошве. Медики категорически против такого выбора, так как он может поспособствовать развитию артроза. Нужно выбирать обувь на небольшом каблуке до 5 см, которая будет удобной и выполненной из натуральных материалов.Медики рекомендуют соблюдать меры профилактики артроза в течение всей своей жизни, начиная с подросткового возраста. А при появлении болевых ощущений в суставах, немедленно обращаться к врачу за помощью, чтобы он помог остановить прогрессирование болезни, если артроз уже развился.