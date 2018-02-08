Диагноз "рак": онкологи поделились важными советами

Онкологи подсказали, как не опустить рук человеку, узнавшему о страшном диагнозе.Онкологические заболевания являются одними из самых тяжелых. Диагноз "рак" выбивает почву у человека из-под ног и немногим удается пройти через операцию, химио- и лучевую терапию, оставаясь при этом оптимистично настроенными, но шанс на выздоровление есть у каждого и об этом нужно помнить.По мнению врачей, самое сложное для онкобольных - справиться со своими эмоциями, с той пустотой, которая появляется внутри при осознании, что злокачественное новообразование убивает человека. Поэтому они рекомендуют обращаться к психотерапевтам или психологам за помощью, благодаря которой можно будет взглянуть на болезнь по-другому и направить все свои силы на то, чтобы покончить с раком и забыть об этом периоде в жизни, как о страшном сне.Скорее всего, стать абсолютно позитивным онкобольным удастся не каждому, да и в этом нет необходимости. Главное - не сдаваться и верить в лучшее, стараться найти для себя точки опоры, которые будут мотивировать продолжать бороться с раком и выживать всеми доступными методами.Медики рекомендуют не делать поспешных выводов и не "хоронить" себя сразу, как только человеку озвучивают страшный диагноз. Во-первых, нужно перепроверить его еще несколько раз и в том случае, если он подтвердится, отправляться к онкологу.Не бояться задавать вопросы. В Интернете можно найти массу советов от тех, кто уже сталкивался с подобными диагнозами, но так полно раскрыть картину заболевания, все риски и сложности, с которыми больной может соприкоснуться во время лечения, сможет исключительно узкий специалист, то есть онколог.Не отрекаться от внешнего мира и близких людей. Раковое заболевание вовсе не вынуждает человека уходить в монастырь, наоборот, чем больше он будет общаться с людьми и получать от них поддержку, тем легче ему проходить лечение.Онкологи утверждают, что ранняя диагностика любого вида рака позволяет увеличить шансы больного на полное выздоровление и более легкое течение болезни. Поэтому не пренебрегайте советами медиков и проходите обследование внутренних органов раз в год, а также при появлении неприятных признаков, причина которых вам не известна, обращайтесь к врачу, а не пытайтесь избавиться от них в домашних условиях.