Кофе может стать причиной лишнего веса

Может ли кофе стать причиной набора лишнего веса? Оказывается, этот популярный напиток для повышения уровня энергии способен влиять на гормоны, приводящие к возникновению жира в области живота.Кофе часто называют безопасным энергетиком. В одной чашке этого напитка содержится менее 1 калории, при этом кофе часто дарит такую же вспышку энергии, как и плитка шоколада. Кроме того, у кофе есть и другие преимущества, ведь в прошлом году Американская кардиологическая ассоциация подтвердила пользу для здоровья бесчисленных антиоксидантов, которые содержатся в кофе и зеленом чае.Однако эксперты в области здорового питания подчеркивают, что люди часто упускают один не слишком приятный побочный эффект - кофе может приводить к набору лишнего веса, и особенно в области живота.Кофеин увеличивает ритм сердцебиения, а также интенсивность дыхания. У некоторых людей он вызывает тревожные состояния, из-за чего в крови возрастает уровень кортизола, то есть гормона стресса. Именно это заставляет организм запасаться лишним жиром, преимущественно в области талии. Кортизол обычно присутствует в организме на верхних своих показателях по утрам, а на нижних - по вечерам.Хотя стресс и не является единственной причиной увеличения уровня кортизола, всё-таки его не зря называют стрессовым гормоном, поскольку чаще всего он выделяется именно в опасных и напряжённых жизненных обстоятельствах. Именно стресс винят в прибавке веса у женщин.Кроме того, низкая калорийность кофе обманчива, ведь этот напиток часто сочетают с продуктами, которые содержат гораздо больше калорий. К примеру, в кофе добавляют жирные сливки, сахар, а рядом на тарелочку кладут пирожное или кусочек торта.Чем больше кофе выпивается ежедневно человеком, тем выше уровень кортизола в крови и вероятность возникновения лишнего веса. Однако если вы ограничиваете себя двумя-тремя чашечками в день, то в этом нет ничего опасного, и вашей талии, скорей всего, ничего не угрожает.