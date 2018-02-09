Вино помогает побороть депрессию

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Несмотря на то, что алкоголь считается вредным для здоровья, употребление вина может устранить психические проблемы, предполагает новое исследование специалистов из больницы Маунт-Синай в Нью-Йорке.В ходе испытаний было установлено, что соединения, найденные в косточках винограда, значительно повышают устойчивость мышей к депрессии. Исследователи считают, что эти соединения работают, ослабляя воспаление и улучшая передачу сигналов в мозг. Предыдущие данные свидетельствуют о том, что современные методы лечения депрессии приносят временное облегчение лишь половине пациентов, в связи с чем существует огромная потребность в более эффективных методах терапии.Специалисты давали 12 мышам в возрасте 8 недель полифенолы, содержащиеся в виноградных косточках. Животные также получали ресвератрол – вещество, которое некоторые растения производят для борьбы с грибковыми инфекциями. Эти соединения добавляли к питьевой воде мышей. Грызунов подвергали стрессу в течение 10 минут в день на протяжении 10 дней – для этого в клетки к животным подсаживали агрессивных мышей, подвешивали грызунов за хвост или заставляли плавать. Полученные результаты показали, что 70% мышей были устойчивы к последующему развитию депрессии по сравнению с 40% мышей из контрольной группы, не получавшей соединения из винограда.По словам экспертов, открытие новых соединений, содержащихся в натуральном винограде, может обеспечить разработку эффективного способа лечения депрессии и беспокойства у людей.