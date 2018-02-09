5 утренних привычек, полезных для здоровья
Если начали делать, делайте каждый день и никаких отговорок. Займут эти утренние процедуры не более 5 минут, зато пользы для организма принесут много.
Для процедур вам понадобится: простая вода, лимон, мед, активированный уголь и перекись водорода.
1. Чистка языка
Зубы по утрам чистим? Надеюсь, да :). Надо взять за правило перед этим чистить еще и язык. Об этом люди знали с древности. Еще Авиценна в 10 веке писал об этой процедуре как одной из важнейших в своих трактатах, а индийские йоги делали это и задолго до этого.
Что дает чистка языка?
1. Через поверхность языка из организма удаляются шлаки и токсины. Плюс там накапливаются бактерии, которые со слюной затем переносятся на зубы и десны вызывая разные болячки.
2. Бактерии на языке и шлаки – частая причина неприятного запаха изо рта.
3. Вы освобождаете от налета вкусовые рецепторы и начинаете более тонко чувствовать вкус пищи. Кстати, хороший скребок можно сделать из пластмассового станка для бритья. Просто снимите бритву, а оставшуюся часть используйте как скребок.
2. Выпить стакан горячей воды
Следующей важной утренней процедурой будет выпивание стакана горячей воды с небольшим количеством лимонного сока. Процедура простая.
3. Ложка меда перед едой
Следующая полезность. Минут за пять минут до завтрака съешьте чайную ложку меда и запейте водой. Необходимое условие: мед должен быть хороший. Во-первых натуральный (с этим часто проблема в городе, купить можно много чего похожего на мед), во-вторых не сильно старый и не засахаренный.
Что дает ложка меда?
1. Мед – мощный источник витаминов и микроэлементов, а также источник фруктозы и глюкозы, что хорошо «заряжает мозги».
2. Мед обладает мощным антивирусным и антибактериальным воздействием. А при постоянном рациональном употреблении значительно повышает иммунитет.
3. Благодаря наличию в меде эргогенного компонента или так называемого элемента повышения работоспособности вы повышаете свою работоспособность на весь день.
4. Мед – известное средство от старения организма. Пчеловоды обычно выделяются здоровьем и долголетием.
4. Таблетка активированного угля
После завтрака следует выпить 1 таблетку активированного угля. Это одно из редких безопасных лекарств, собирающих на себя весь мусор в организме.
Активированный уголь это универсальный абсорбент способный поглощать яды, продукты распада алкоголя, шлаки и токсины в организме и препятствовать их всасыванию в кровь. Сам уголь не всасывается и не подвергается метаболизму в желудочно-кишечном тракте. Он полностью выходит с калом.
Больше одной таблетки в день употреблять не рекомендуется. Разве что только при отравлениях.
5. Прополоскать рот раствором перекиси водорода
После завтрака рекомендую прополоскать рот раствором воды с перекисью водорода. Вам нужно купить в аптеке раствор перекиси, стоит она копейки, но пользы от нее много!
Раствор для полоскания:
10 капель 3% раствора перекиси на 50мг чистой некипяченой воды. Увеличивать долю перекиси не нужно, можно «обжечь» слизистую.
Что это дает?
1. Профилактика зубных болезней и болезней десен. Кто регулярно делает полоскания с перекисью ходит к стоматологу в основном только на профилактические обследования.
2. После регулярной антисептической обработки полости рта устраняется «плохой» запах изо рта.
3. Зубы постепенно отбеливаются.
Внимание! Перед применением вышеуказанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом
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