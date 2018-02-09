5 утренних привычек, полезных для здоровья

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Улучшить самочувствие и здоровье в целом вам помогут несколько простых утренних ритуалов. Они чрезвычайно просты и не потребуют много времени. Главное, не забывайте, что для получения результата во всем важна регулярность действий!Если начали делать, делайте каждый день и никаких отговорок. Займут эти утренние процедуры не более 5 минут, зато пользы для организма принесут много.Для процедур вам понадобится: простая вода, лимон, мед, активированный уголь и перекись водорода.1. Чистка языкаЗубы по утрам чистим? Надеюсь, да :). Надо взять за правило перед этим чистить еще и язык. Об этом люди знали с древности. Еще Авиценна в 10 веке писал об этой процедуре как одной из важнейших в своих трактатах, а индийские йоги делали это и задолго до этого.Что дает чистка языка?1. Через поверхность языка из организма удаляются шлаки и токсины. Плюс там накапливаются бактерии, которые со слюной затем переносятся на зубы и десны вызывая разные болячки.2. Бактерии на языке и шлаки – частая причина неприятного запаха изо рта.3. Вы освобождаете от налета вкусовые рецепторы и начинаете более тонко чувствовать вкус пищи. Кстати, хороший скребок можно сделать из пластмассового станка для бритья. Просто снимите бритву, а оставшуюся часть используйте как скребок.2. Выпить стакан горячей водыСледующей важной утренней процедурой будет выпивание стакана горячей воды с небольшим количеством лимонного сока. Процедура простая.3. Ложка меда перед едойСледующая полезность. Минут за пять минут до завтрака съешьте чайную ложку меда и запейте водой. Необходимое условие: мед должен быть хороший. Во-первых натуральный (с этим часто проблема в городе, купить можно много чего похожего на мед), во-вторых не сильно старый и не засахаренный.Что дает ложка меда?1. Мед – мощный источник витаминов и микроэлементов, а также источник фруктозы и глюкозы, что хорошо «заряжает мозги».2. Мед обладает мощным антивирусным и антибактериальным воздействием. А при постоянном рациональном употреблении значительно повышает иммунитет.3. Благодаря наличию в меде эргогенного компонента или так называемого элемента повышения работоспособности вы повышаете свою работоспособность на весь день.4. Мед – известное средство от старения организма. Пчеловоды обычно выделяются здоровьем и долголетием.4. Таблетка активированного угляПосле завтрака следует выпить 1 таблетку активированного угля. Это одно из редких безопасных лекарств, собирающих на себя весь мусор в организме.Активированный уголь это универсальный абсорбент способный поглощать яды, продукты распада алкоголя, шлаки и токсины в организме и препятствовать их всасыванию в кровь. Сам уголь не всасывается и не подвергается метаболизму в желудочно-кишечном тракте. Он полностью выходит с калом.Больше одной таблетки в день употреблять не рекомендуется. Разве что только при отравлениях.5. Прополоскать рот раствором перекиси водородаПосле завтрака рекомендую прополоскать рот раствором воды с перекисью водорода. Вам нужно купить в аптеке раствор перекиси, стоит она копейки, но пользы от нее много!Раствор для полоскания:10 капель 3% раствора перекиси на 50мг чистой некипяченой воды. Увеличивать долю перекиси не нужно, можно «обжечь» слизистую.Что это дает?1. Профилактика зубных болезней и болезней десен. Кто регулярно делает полоскания с перекисью ходит к стоматологу в основном только на профилактические обследования.2. После регулярной антисептической обработки полости рта устраняется «плохой» запах изо рта.3. Зубы постепенно отбеливаются.Внимание! Перед применением вышеуказанных рекомендаций обязательно проконсультируйтесь со своим лечащим врачом