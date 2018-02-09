Эти продукты спасут сердце от разных заболеваний

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Наиболее полезными для нашего сердца оказались овощи.Если вы заботитесь о здоровье своей сердечнососудистой системы, вам следует обязательно включить в свой рацион некоторые продукты.Особенно полезны для сердца и сосудов сырые овощи и фрукты.Среди наиболее полезных для сердца продуктов эксперты выделяют следующие.1. Красный стручковый перец называют «королем специй», и не без оснований. В нем содержится большое количество антиоксидантов и других веществ, которые защищают сердце и артерии от возможных повреждений.2. Шпинат содержит калий, фолиевую кислоту, кальций, лютеин и нитрат. Также, шпинат – это один из двух существующих источников ко-фермента Q10, который необходим для здоровья сердца и мышц.3. Черника – один из самых полезных продуктов. Темный цвет этой ягоды означает, что в ней содержатся мощные антиоксиданты.4. Семга является богатым источником омега-3 жирных кислот и белка. Также, эти полезные вещества можно найти в тунце, сельди, марели и другой жирной морской рыбе.5. Бобовые, включая фасоль, полны белка, клетчатки, кальция, калия и железа, и почти не содержат жира. Особенно полезна свежеприготовленная фасоль, не содержащая консервантов.6. Орехи – отличный источник здорового белка, витаминов, минералов и мононенасыщенных жиров. Эти жиры повышают уровень хорошего холестерина и доставляют плохой холестерин в печень, где он отфильтровывается, а затем выводится из организма.7. Овсяная каша содержит необходимую для здоровья клетчатку, витамины и минералы. Брокколи богата витаминами С и Е, кальцием, фолиевой кислотой, клетчаткой и бета-каротином. Так же как и шпинат, брокколи является источником кофермента Q10. Лучше всего есть брокколи в сыром виде.8. В спарже содержится витамин С, калий, бета-каротин и фолиевая кислота. Сладкий картофель не только вкусен, но и полезен: в нем можно найти витамины А, С и Е, а также бета-каротин и клетчатку.9. Чеснок помогает регулировать кровяное давление, уровень холестерина и предотвращает атеросклероз. Наиболее полезен чеснок в сыром виде и в виде чесночного масла.