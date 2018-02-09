«Возрастная» депрессия – самая замаскированная болезнь

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Причиной развития депрессии у пожилых людей могут стать как хронические соматические заболевания, так и побочные эффекты препаратов для их лечения. В остальном течение болезни и методы ее лечение (антидепрессанты, психотерапия) ничем не отличаются от большого депрессивного расстройства.Нередко на протяжении достаточно продолжительного времени симптомы депрессии в пожилом возрасте носят стертый характер, вследствие чего о появлении болезни не подозревают не только близкие пациента, но и он сам.Диагностику депрессии в пожилом возрасте также затрудняют стереотипы. К сожалению, чрезвычайно распространено в корне неверное представление о том, что после 50-55 лет снижение способности к концентрации внимания, ухудшение памяти и других когнитивных функций является нормальным физиологическим явлением. На самом деле многие ученые утверждают, что появление таких симптомов до достижения возраста 70-75 лет указывает, скорее всего, на развитие либо депрессии, либо деменции. Механизмы такой связи пока до конца не установлены, поскольку деменция – болезнь нейродегенеративная, а депрессия – психическое расстройство.Как и в случае с большим депрессивным расстройством, которое наблюдается в более молодом возрасте, так называемая старческая депрессия чаще поражает женщин. Особенностью старческой депрессии является повышенная склонность к суициду, что должно учитываться лечащими врачами и о чем должны быть осведомлены родственники больных. Установлено, что число самоубийств среди мужчин и женщин в возрасте от 79 до 85 лет почти в 2 раза выше, чем в общей популяции. При этом депрессия тем тяжелее, чем больше зависимость такого больного от окружающих.