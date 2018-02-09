Курение в три раза увеличивает риск развития болей в спине

Курение вызывает хронические боли в спине. Это еще одна причина для того, чтобы покончить с нездоровой привычкой.Большинство курильщиков знают о том, что употребление табачных изделий грозит болезнями сердца в связи с нарушением работы кровеносных сосудов, а также опухолями легких и полости рта. Существует немало и других последствий, к которым приводит вредная привычка, не столь известных широкому населению. К примеру, мало кто слышал о том, что курение связано с увеличением риска болей в спине. К подобному выводу приходит всё большее число исследований.С первого взгляда, это кажется странным, поскольку никотин известен своим обезболивающим воздействием на организм. Но тем не менее, исследования показывают, что в долгосрочной перспективе никотин снижает приток насыщенной кислородом и полезными питательными веществами крови к костям позвоночника и межпозвоночных дисков, которые сами по себе не слишком хорошо снабжаются кровью. Всё это приводит к более быстрому износу дисков и развитию остеопороза, провоцирующего боли в спине. Курение также снижает чувствительность болевых сигналов, передающихся мозгу, что не так давно выяснили ученые. Локальные повреждения и сниженная чувствительность к боли являются главными причинами того, почему курильщики чаще испытывают боль, чем некурящие.Статистика показывает, что уровень боли у курильщиков приблизительно в три раза выше, чем у тех, кто не притрагивается к сигаретам. Воздействие табачного дыма на позвоночник приводит еще и к развитию атеросклероза. Это расстройство возникает в тот момент, когда внутрь кровеносных сосудов попадают инородные материалы. В долгосрочной перспективе нарушается приток крови, что лишает позвоночник возможности самоисцеляться.Среди других причин болей в спине, провоцируемых курением, называют ухудшение здоровья костей, воспалительные процессы в мышцах и сухожилиях, а также патологический процесс затвердение артерий. В любом случае, курильщикам лучше бросить сигареты, если они столкнутся с хроническими болями в спине.