Медики назвали лекарственные препараты, понижающие потенцию

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Не секрет, что почти все лекарственные препараты обладают теми или иными побочными явлениями.Есть среди них и такие, которые влияют на мужскую потенцию, причем если некоторые действуют временно, то другие могут сформировать постоянную эректильную дисфункцию.Среди солдат Советской Армии долгое время блуждал миф, что всем новобранцам в столовых учебных отделений в пищу добавляют бром. Дескать, таким образом, врачи добиваются снижения потенции у молодых мужских организмов, чтобы юноши могли полностью переключиться на изучение военного дела. Насколько это было правдой, до сих неизвестно. Урологи заявляют, что разовый прием бромосодержащего лекарства к снижению потенции никак не приводит, для этого потребуется пройти полный курс подобной терапии. Только накопленный в организме в большом количестве бром действительно снижает возбудимость, уровень тестостерона и сексуальную активность. Но в чистом виде его все-таки не используют. Однако следует знать, что бром входит в состав некоторых современных препаратов гепатопротекторного ряда, положительно влияющих на функцию печени. Также он встречается в антиастенических, кардиотонических и даже иммуномодулирующих средствах. Бром имеется и в некоторых продуктах питания, например в фундуке, арахисе и миндале, а также в достаточном количестве в чечевице, горохе и фасоли. Но при низкой концентрации этого вещества, а тем более после отмены приема бромосодержащего препарата мужская потенция успешно восстанавливается до изначального уровня.Повышенное артериальное давление, гипертония — частое явление у крупных мужчин среднего и старшего возраста. В качестве лекарства врачи назначают определенные гипотензивные средства и ингибиторы. Все они предназначены для активного снижения высокого кровяного давления, ведь оно может спровоцировать сердечные или мозговые инсульты. А они, в свою очередь, очень часто приводят к параличу конечностей, нарушению речи и даже смерти.Между тем, эрекция, как известно, возникает именно на основе увеличенного напора в кровеносных сосудах, расположенных в области малого таза. И прием лекарств, понижающих давление, у мужчин приводит и к снижению половой потенции. В этом случае приходится делать выбор: либо здоровье и жизнь, либо сексуальная активность и большой риск развития необратимых последствий сердечно-сосудистых заболеваний. Ведь при гипертонии принимать соответствующие препараты приходится всю жизнь.Все анксиолитические, седативные средства, антидепрессанты, транквилизаторы и нейролептики снижают не только возбудимые, тревожные, панические состояния, истерики и психические приступы, но и выработку мужских гормонов. Помимо этого большая часть неврологических и психических расстройств так или иначе связаны с эмоционально-сексуальной активностью и соответственно, любое лечение, назначенное неврологом или психиатром, спровоцирует сильное снижение мужской потенции. На нее негативно повлияют даже простые успокоительные мятные капли или настойка пустырника, которую нервным беременным женщинам порой выписывают в большом количестве.И здесь опять же мужчинам приходится делать нелегкий выбор — либо эмоциональное спокойствие и стабильное, адекватное состояние, либо половая жизнь. Сильнодействующие препараты неврологи и психиатры назначают только в крайних случаях, но часто даже после отмены такого курса, мужская потенция если и восстанавливается, то не полностью.Считается, что с гормональными проблемами мужчины практически не сталкиваются. Но это не так. В данном случае речь идет не о нехватке половых гормонов, а о заболеваниях, связанных с органами внутренней секреции. Например, препараты для лечения острого или хронического гастрита, язвенной болезни желудка и двенадцатиперстной кишки часто содержат в себе гормон желез желудка, призванный понизить выработку его секреторной функции. В качестве побочного явления такие лекарства снижают и потенцию, а также выработку тестостерона. Но после приема необходимого курса, за редким исключением, сексуальная активность восстанавливается. Хорошая работа органов желудочно-кишечного тракта — важный залог качественной и здоровой жизни.Другой вариант — мужчины сами, по личной инициативе понижают собственную потенцию, когда начинают прием стероидов для увеличения мышечной массы. Наверняка многие культуристы и спортсмены могут назвать разного рода вспомогательные химические вещества якобы, не действующие на сексуальную сферу. Но это миф. Негормональных стероидов не бывает, иначе они не будут способствовать росту мышечной ткани. А любой чужеродный гормон всегда оставляет в организме свои последствия. Принимать стероиды или нет — индивидуальное решение совершеннолетнего человека. Он сам в ответе за свое мужское здоровье.