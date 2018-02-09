Этот продукт способен заменить антидепрессанты

Ученые пришли к выводу, что полифенолы, содержащиеся в винограде – это хорошая профилактика против депрессии.Исследователи обнаружили, что виноград положительно влияет на психическое здоровье, а на основе соединений, которые содержатся в винограде, можно разработать терапевтические средства для лечения депрессии.Ученые пришли к выводу, что виноград помогает бороться с депрессией после результатов эксперимента, во время которого обнаружили, что препарат из виноградного полифенола эффективно способствует устойчивости к депрессиям у мышей.Исследователи отмечают, что депрессия связана с множеством патологических процессов, в том числе воспалением периферической иммунной системы, набором биологических структур и процессов в лимфатических узлах и других тканях, которые защищают от болезней и патологических состояний.Однако, известные сегодня антидепрессанты не совсем справляются с регулировкой уровня серотонина и допамина – химических веществ, которые необходимы для противодействия возникновению депрессии.