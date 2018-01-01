Питание может влиять на распространение рака

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Продукты с малым содержанием аминокислоты аспарагина значительно уменьшают риск метастазирования агрессивного рака груди. Об этом говорится в крупном исследовании, опубликованном в журнале Nature.В эксперименте использовалась мышиная модель рака молочной железы, который был невосприимчив к гормональной терапии. Эта разновидность опухолей называется трижды негативным раком, поскольку злокачественные клетки не синтезируют рецепторы эстрогена, рецепторы прогестерона и мембранный белок HER2. Эти соединения являются мишенями для противоопухолевых препаратов, поэтому эффективным способом лечения является комбинированная терапия.Оказалось, что активность фермента аспарагин синтетазы в клетках первичного рака способствует распространению опухолевых клеток в другие ткани и органы и образованию метастаз. Также показано, что как медикаментозное подавление работы фермента, так и специальные диеты с минимальным содержанием аспарагина уменьшают риск появления вторичных очагов.Большое количество аспарагина содержат молочные продукты, говядина, птица, яйца, рыба, морепродукты, спаржа, картофель, бобовые, орехи, семена, соя и цельные зерна. Малое количество данной аминокислоты имеют большинство фруктов и овощей. Следовательно, по словам ученых, для профилактики распространения рака желательно есть побольше фруктов и овощей и поменьше продуктов, содержащих много аспарагина.