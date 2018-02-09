ВОЗ: Низкий уровень вакцинации от гриппа может привести к пандемии



охват вакцинацией людей с хроническими заболеваниями в большинстве стран оказался ниже 40%;



почти во всех странах рекомендуется вакцинация от гриппа работников здравоохранения, но реальный охват составил всего 40%;



до пандемии 2009 года (грипп А(Н1N1)) существовали рекомендации 40-процентного охвата вакцинацией беременных женщин, в эпидсезоне 2014-2015 года эта рекомендация выросла до 90%. Однако реальный показатель в половине обследуемых стран оказался менее 10%;



охват вакцинацией детей в Европе варьировался от 1% до 80%. Рекомендация вакцинировать детей существует в менее чем в половине стран региона (большинство из них в Восточной Европе)



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В Европейском регионе в течение последних 7 лет заметно уменьшается охват вакцинацией против гриппа среди групп повышенного риска, что может привести к пандемии гриппа. Об этом говорится в совместном пресс-релизе Региональное Бюро ВОЗ и Европейский центр профилактики и контроля заболеваний.Вышеназванные организации впервые провели всесторонний обзор охвата вакцинацией против сезонного гриппа в Европейском регионе Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) между эпидемическими сезонами 2008-2009 и 2014-2015 годов. Обзор касается 29 стран Евросоюза и еще 21 страны в Европейском регионе, не входящей в этот союз. Исследование показало, что низкий уровень вакцинации против сезонного гриппа в Европе ставит под угрозу возможность защиты людей во время ежегодных эпидемий и следующей пандемии.«Вакцинация – наиболее эффективная мера профилактики гриппа. Однако, согласно нашим исследованиям, уровень охвата вакцинацией в ряде стран Европейского региона неуклонно снижается, - отметила региональный директор ВОЗ в Европе Жужанна Якаб. – Особенно опасно это для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями. А в будущем – потенциально для всего населения, так как производство пандемических вакцин тесно связано с использованием сезонных вакцин».Жужанна Якаб также отметила, что все государства-члены Европейского Союза подписались под документом, ставящим цель усиления борьбы с сезонным гриппом и достижения охвата вакцинацией 75% пожилых людей и других людей из групп риска, однако эти цели не были достигнуты. Это привело к росту смертности среди пожилых людей, который пришелся на пик сезона гриппа 2017-2018 года в Западной Европе.Как отмечают эксперты ВОЗ, риск смерти от гриппа очень высок у пожилых людей. Ежегодно от респираторных заболеваний, связанных с сезонным гриппом, умирают более 44 000 жителей Европейского региона. Общая смертность в мировом масштабе составляет до 650 000 человек. По данным ежегодных обследований, около 34 000 (более 75%) из этих смертей в Европе приходится на лиц старше 65 лет. При этом в половине стран региона вакцинируется от гриппа менее трети пожилых людей вместо 75%.Что касается других групп риска:По оценке экспертов ВОЗ, причины пробелов в организации вакцинации от гриппа в каждой стране региона разные. Так, в наименее финансово благополучных странах, где борьба с гриппом не рассматривается в качестве приоритета, низкий охват вакцинации связан с ограниченными закупками вакцин.Правда, в странах, где вакцины доступны, охват вакцинации тоже невысок – по нескольким причинам: это и недооценка опасности гриппа, и низкое доверие к вакцинам и органам здравоохранения, и отсутствие индивидуальной мотивации прививаться, и отсутствие строгих рекомендаций для медицинских работников.По мнению экспертов ВОЗ, правительствам стран Европы следует более эффективно работать над устранениями пробелов в вакцинации, иначе следующая пандемия гриппа может иметь очень серьезные последствия.