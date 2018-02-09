Врач без лицензии заразил десятки людей ВИЧ-инфекцией

Мужчина, выдающий себя за врача, заразил десятки людей ВИЧ-инфекцией на севере Индии, в одной из деревень штата Уттар-Прадеш. По некоторым данным, из-за действий мужчины пострадал 21 человек, по другим данным, зараженных не менее 33.Мужчина по имени Раджендр Ядав не имел лицензии на предоставление медицинских услуг, однако выдавал себя за врача общей практики и брал за свои услуги более чем скромную сумму – всего 10 индийский рупий. Пациенты охотно обращались к нему, так как в бедной деревне у людей не было денег на нормального врача.Ядав “лечил” пациентов от самых распространенных заболеваний – простуды, кашля, кишечных расстройств. Причем он не только назначал лекарства, но и сам проводил процедуры, что в большинстве случаев и привело к распространению инфекции: Ядав многократно использовал те же самые шприцы и иголки, естественно, не стерилизуя их.В Министерстве здравоохранения Индии, сообщившем о массовом заражении местных жителей ВИЧ, не объяснили, каким образом стало известно о преступных действиях “врача”. Чиновники лишь указали на результат его деятельности – на данный момент подтверждено инфицирование 21 пациента Раджендра Ядава, но по неофициальным данным зараженных гораздо больше. Возраст зараженных - от 6 до 70 лет. В одной из семей в деревне заражены оказались все 6 членов.Псевдоврачу удалось скрыться от представителей правопорядка. Сейчас он находится в розыске.Примечательно, что это не первый случай инфицирования пациентов от врачей, работающих без лицензии. Аналогичный случай произошел в Камбодже. Там жертвами злоумышленника стали более 100 человек.