Врач без лицензии заразил десятки людей ВИЧ-инфекцией

Мужчина, выдающий себя за врача, заразил десятки людей ВИЧ-инфекцией на севере Индии, в одной из деревень штата Уттар-Прадеш. По некоторым данным, из-за действий мужчины пострадал 21 человек, по другим данным, зараженных не менее 33.

Мужчина по имени Раджендр Ядав не имел лицензии на предоставление медицинских услуг, однако выдавал себя за врача общей практики и брал за свои услуги более чем скромную сумму – всего 10 индийский рупий. Пациенты охотно обращались к нему, так как в бедной деревне у людей не было денег на нормального врача.

Ядав “лечил” пациентов от самых распространенных заболеваний – простуды, кашля, кишечных расстройств. Причем он не только назначал лекарства, но и сам проводил процедуры, что в большинстве случаев и привело к распространению инфекции: Ядав многократно использовал те же самые шприцы и иголки, естественно, не стерилизуя их.

В Министерстве здравоохранения Индии, сообщившем о массовом заражении местных жителей ВИЧ, не объяснили, каким образом стало известно о преступных действиях “врача”. Чиновники лишь указали на результат его деятельности – на данный момент подтверждено инфицирование 21 пациента Раджендра Ядава, но по неофициальным данным зараженных гораздо больше. Возраст зараженных - от 6 до 70 лет. В одной из семей в деревне заражены оказались все 6 членов.

Псевдоврачу удалось скрыться от представителей правопорядка. Сейчас он находится в розыске.

Примечательно, что это не первый случай инфицирования пациентов от врачей, работающих без лицензии. Аналогичный случай произошел в Камбодже. Там жертвами злоумышленника стали более 100 человек.
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Добавил ignat в категорию Инфекционные болезни

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