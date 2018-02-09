Врачи предупреждают: чистить дорожки от снега небезопасно



Перед уборкой снега не пейте кофе, а во время уборки не курите. Ваш организм и так ожидает тяжелая физическая нагрузка.





Нельзя перенапрягаться. Не пытайтесь сразу убрать весь снег за один раз. Делайте перерывы и отдыхайте. 10 минут работы - 10 минут перерыв.

Не пытайтесь сразу убрать весь снег за один раз. Делайте перерывы и отдыхайте. 10 минут работы - 10 минут перерыв.

Не старайтесь выполнить работу побыстрее , нагружая лопату. В переполненную лопату вмещается до 10 кг снега, это слишком большая нагрузка.

, нагружая лопату. В переполненную лопату вмещается до 10 кг снега, это слишком большая нагрузка.

Если снег липкий и тяжелый, старайтесь сгребать его в кучки, а не перекидывать, поднимая лопату вверх.

старайтесь сгребать его в кучки, а не перекидывать, поднимая лопату вверх.

Если сгребать его некуда , а можно только откидывать в сугроб, переносите нагрузку на ноги, слегка согнув их в коленях, а спину старайтесь держать прямо.

, а можно только откидывать в сугроб, переносите нагрузку на ноги, слегка согнув их в коленях, а спину старайтесь держать прямо.

Перекидывая снег с дорожки в сугроб , не делайте лишних поворотов корпусом, лучше создать сугроб перед собой, а не поворачиваться всем телом вслед за лопатой.

, не делайте лишних поворотов корпусом, лучше создать сугроб перед собой, а не поворачиваться всем телом вслед за лопатой.

Если снег глубокий, убирайте его слой за слоем, не старайтесь перекидывать его одним пластом.





Выбирайте правильные инструменты : на лопату не должен налипать снег, если налипает, можно попробовать смазать ее растительным маслом или силиконовой смазкой.

: на лопату не должен налипать снег, если налипает, можно попробовать смазать ее растительным маслом или силиконовой смазкой.

Сейчас есть лопаты с изогнутой ручкой , которые позволяют держать корпус прямо и снимают нагрузку с позвоночника.

, которые позволяют держать корпус прямо и снимают нагрузку с позвоночника.

Если почувствовали дискомфорт, боль или головокружение, прекращайте работу.



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Это может показаться странным и неожиданным, но за период с 1990 по 2006 год уборка снега около своего дома привела к 1647 летальным исходам, что означает, что от этого занятия в год умирает примерно 100 человек, и смертность, как правило, возрастает после обильных снегопадов.Врачи-кардиологи уверяют, что люди даже не подозревают, какое вредное воздействие обычная уборка снега может оказать на сердечно-сосудистую систему.Это касается не только людей старше 55 лет. Исследователи уверяют, что даже у молодых и здоровых людей, которые занимались уборкой снега, сердечный ритм и давление повышались больше, чем при занятиях на беговой дорожке.А если прибавить к этому морозный воздух, который сужает сосуды, уменьшая кровоснабжение, создаются идеальные условия для сердечного приступа.Поэтому доктора рекомендуют отказаться от этого вроде бы приятного занятия пожилых людей, а также людей с избыточной массой тела, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщиков и тех, кто привык вести сидячий образ жизни.Риск сердечных приступов еще больше возрастает ранним утром, как раз, когда возникает необходимость очистить дорожки от выпавшего за ночь снега.И это далеко не все, ведь сердечные приступы от уборки снега случаются не так часто в сравнении с травмами спины и плечевых суставов.Получается, что уборка снега не такое уж безопасное занятие. Но как быть в том случае, если оно становится необходимостью, и, кроме вас, очистить снег с дорожек или подъезд к дому некому?