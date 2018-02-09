Врачи предупреждают: чистить дорожки от снега небезопасно

Это может показаться странным и неожиданным, но за период с 1990 по 2006 год уборка снега около своего дома привела к 1647 летальным исходам, что означает, что от этого занятия в год умирает примерно 100 человек, и смертность, как правило, возрастает после обильных снегопадов.

Врачи-кардиологи уверяют, что люди даже не подозревают, какое вредное воздействие обычная уборка снега может оказать на сердечно-сосудистую систему.

Это касается не только людей старше 55 лет. Исследователи уверяют, что даже у молодых и здоровых людей, которые занимались уборкой снега, сердечный ритм и давление повышались больше, чем при занятиях на беговой дорожке.

А если прибавить к этому морозный воздух, который сужает сосуды, уменьшая кровоснабжение, создаются идеальные условия для сердечного приступа.

Поэтому доктора рекомендуют отказаться от этого вроде бы приятного занятия пожилых людей, а также людей с избыточной массой тела, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщиков и тех, кто привык вести сидячий образ жизни.

Риск сердечных приступов еще больше возрастает ранним утром, как раз, когда возникает необходимость очистить дорожки от выпавшего за ночь снега.

И это далеко не все, ведь сердечные приступы от уборки снега случаются не так часто в сравнении с травмами спины и плечевых суставов.

Получается, что уборка снега не такое уж безопасное занятие. Но как быть в том случае, если оно становится необходимостью, и, кроме вас, очистить снег с дорожек или подъезд к дому некому?

НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ:

  • Перед уборкой снега не пейте кофе, а во время уборки не курите. Ваш организм и так ожидает тяжелая физическая нагрузка.



  • Нельзя перенапрягаться. Не пытайтесь сразу убрать весь снег за один раз. Делайте перерывы и отдыхайте. 10 минут работы - 10 минут перерыв.

  • Не старайтесь выполнить работу побыстрее, нагружая лопату. В переполненную лопату вмещается до 10 кг снега, это слишком большая нагрузка.

  • Если снег липкий и тяжелый, старайтесь сгребать его в кучки, а не перекидывать, поднимая лопату вверх.

  • Если сгребать его некуда, а можно только откидывать в сугроб, переносите нагрузку на ноги, слегка согнув их в коленях, а спину старайтесь держать прямо.

  • Перекидывая снег с дорожки в сугроб, не делайте лишних поворотов корпусом, лучше создать сугроб перед собой, а не поворачиваться всем телом вслед за лопатой.

  • Если снег глубокий, убирайте его слой за слоем, не старайтесь перекидывать его одним пластом.



  • Выбирайте правильные инструменты: на лопату не должен налипать снег, если налипает, можно попробовать смазать ее растительным маслом или силиконовой смазкой.

  • Сейчас есть лопаты с изогнутой ручкой, которые позволяют держать корпус прямо и снимают нагрузку с позвоночника.

  • Если почувствовали дискомфорт, боль или головокружение, прекращайте работу.

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Добавил Ivan в категорию Травматология

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