Врачи предупреждают: чистить дорожки от снега небезопасно
Врачи-кардиологи уверяют, что люди даже не подозревают, какое вредное воздействие обычная уборка снега может оказать на сердечно-сосудистую систему.
Это касается не только людей старше 55 лет. Исследователи уверяют, что даже у молодых и здоровых людей, которые занимались уборкой снега, сердечный ритм и давление повышались больше, чем при занятиях на беговой дорожке.
А если прибавить к этому морозный воздух, который сужает сосуды, уменьшая кровоснабжение, создаются идеальные условия для сердечного приступа.
Поэтому доктора рекомендуют отказаться от этого вроде бы приятного занятия пожилых людей, а также людей с избыточной массой тела, страдающих сердечно-сосудистыми заболеваниями, курильщиков и тех, кто привык вести сидячий образ жизни.
Риск сердечных приступов еще больше возрастает ранним утром, как раз, когда возникает необходимость очистить дорожки от выпавшего за ночь снега.
И это далеко не все, ведь сердечные приступы от уборки снега случаются не так часто в сравнении с травмами спины и плечевых суставов.
Получается, что уборка снега не такое уж безопасное занятие. Но как быть в том случае, если оно становится необходимостью, и, кроме вас, очистить снег с дорожек или подъезд к дому некому?
НЕСКОЛЬКО ВАЖНЫХ ПРАВИЛ:
- Перед уборкой снега не пейте кофе, а во время уборки не курите. Ваш организм и так ожидает тяжелая физическая нагрузка.
- Нельзя перенапрягаться. Не пытайтесь сразу убрать весь снег за один раз. Делайте перерывы и отдыхайте. 10 минут работы - 10 минут перерыв.
- Не старайтесь выполнить работу побыстрее, нагружая лопату. В переполненную лопату вмещается до 10 кг снега, это слишком большая нагрузка.
- Если снег липкий и тяжелый, старайтесь сгребать его в кучки, а не перекидывать, поднимая лопату вверх.
- Если сгребать его некуда, а можно только откидывать в сугроб, переносите нагрузку на ноги, слегка согнув их в коленях, а спину старайтесь держать прямо.
- Перекидывая снег с дорожки в сугроб, не делайте лишних поворотов корпусом, лучше создать сугроб перед собой, а не поворачиваться всем телом вслед за лопатой.
- Если снег глубокий, убирайте его слой за слоем, не старайтесь перекидывать его одним пластом.
- Выбирайте правильные инструменты: на лопату не должен налипать снег, если налипает, можно попробовать смазать ее растительным маслом или силиконовой смазкой.
- Сейчас есть лопаты с изогнутой ручкой, которые позволяют держать корпус прямо и снимают нагрузку с позвоночника.
- Если почувствовали дискомфорт, боль или головокружение, прекращайте работу.
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Добавил Ivan в категорию Травматология
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