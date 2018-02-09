23 способа повысить тестостерон без вреда для здоровья

Для повышения уровня тестостерона и поддержания его нормальной концентрацию, необходимо обзавестись полезными привычками. Каждый из способов станет полезной привычкой для каждого мужчины.Этот способ носит психологических характер, но он работает. Победа на соревновании дает человеку почувствовать, что он добился своей цели, от этого тестостерон повышается. Иногда бывает достаточным ставить перед собой реальные цели и достигать их.Даже одни мысли о сексе способны повысить уровень тестостерона, речь не идет об увеличении числа сексуальных контактов, для поддержания нормального уровня тестостерона у мужчины должны быть регулярная половая жизнь и нормальное повседневное общение с девушками.Пик выработки тестостерона приходится на 6-8 часов утра и 10-14 часов дня. Именно на это время должен приходиться пик трудовой, спортивной и сексуальной активности. После трех часов дня концентрация будет снижаться.Гормон стресса кортизол повышает выработку эстрогена и блокирует синтез тестостерона, стрессы вредят мужскому здоровью. Давайте себе столько отдыха, сколько нужно, почаще смейтесь, этим вы убережете себя от выбросов кортизола.Отход ко сну позднее 23:00 и продолжительность ночного сна менее 7-8 часов нарушает суточные ритмы. Правильный режим и полноценный сон нормализуют выработку тестостерона.Наличие жировых отложений способствует выработке эстрогена, врага тестостерона. Из-за этого полные мужчины часто обретают женские черты фигуры – большая грудь, широкий таз.Если вес превышает норму на 30% и более, выработка тестостерона будет нарушена.Через солнечный свет человек получает витамин D, он необходим для поддержания уровня тестостерона. Люди со светлой коже должны находиться на солнце как минимум по 15 минут в день, людям с темной кожей потребуется в три раза больше времени.В этом вопросе важнейшую роль играет питание, необходимо употреблять в пищу как можно больше крестоцветных овощей, они избавляют организм от излишков женского гормона. Избыток эстрогенов вызывают токсины, поэтому необходимо употреблять достаточное количество клетчатки для очищения организма. Узнайте здесь, что нужно есть мужчине для повышения тестостерона.Алкогольные напитки оказывают прямое влияние на эндокринную систему, заставляя ее приостанавливать выработку тестостерона, также алкоголь способствует повышенной выработке кортизола, расщепляющего мышечные волокна. Алкоголь вымывает из организма цинк, участвующий в синтезе мужского полового гормона, а любимое многими мужчинами пиво содержит огромное количество эстрогенов, подавляющих тестостерон.В сигаретах содержится не только никотин, но и котинин, в совокупности эти вещества существенно снижают выработку андрогена.Для стабильной выработки тестостерона организм должен получать стабильное и бесперебойное питание, дробное питание – это 5-6 приемов пищи в день. Завтрак должен быть самым насыщенным и питательным из всех приемов пищи.Обработанные продукты и химические вещества в их составе вызывают появление лишнего веса и разрушительным образом действует на гормональный фон. Основа питания должна состоять и цельных, необработанных продуктов.Углеводы – это главный источник энергии для всех клеток и тканей организма, увлечение низкоуглеводными диетами пагубно сказывается на выработке тестостерона. Полезные жиры не только повышают уровень тестостерона в крови, но и регулируют половое влечение.Недавно стало известно, что цинк не допускает превращение тестостерона в эстроген, напротив, он стимулирует обратный процесс, эстроген преобразуется в тестостерон. Селен принимает прямое участие в биосинтезе тестостерона. Цинк и селен важны для всех мужчин, особенно в возрасте после сорока лет.Мясо содержит холестерин, его не заменит ни одни продукт растительного происхождения. Холестерин является основой синтеза тестостерона. Полезным будет только нежирное мясо.Креветки, кальмары, крабы, устрицы, гребешки и другие морепродукты оказывают благотворное влияние на потенцию и мужское либидо, принцип данного влияния заключается именно в увеличенной выработке тестостерона.Соя содержится практически во всех колбасных изделиях и готовой продукции, ее употребление повышает выработку женских половых гормонов и снижает концентрацию мужских.Молекулы кофеина из кофе, других напитков и продуктов попадает в кровь и фактически уничтожает молекулы тестостерона. Для мужчин допустимым количеством является одна чашка натурального кофе в день, от растворимого кофе следует отказаться, так как он обладает свойством преобразовывать содержащийся в организме тестостерон в эстроген. Количество чая можно не ограничивать, он никак не влияет на концентрацию андрогенов.Это лук и чеснок, карри, кардамон, стручковый красный перец, куркума и другие специи. У мужчин из Индии уровень сперматогенеза намного выше, чем у европейцев, одна из причин заключается именно в употреблении большого количества специй.Витамин С не только поднимает иммунитет, но и действует подобно цинку, не допускает превращение тестостерона в эстроген. Витамины А и В принимают участие в синтезе мужского полового гормона, а витамин Е выполняет немаловажную функцию защиты тестостерона от разрушающих его веществ – инсулина, водорода и других.Проводить силовые тренировкиСпорт и тестостерон неразрывно связаны между собой. Силовые занятия должны проходить не чаще трех раз в неделю и включать в себя использование штанг, гантелей и тренажеров, выполнение базовых упражнений – становая тяга, жимы, приседания, подтягивания, работа на брусьях.Слишком частые и изнурительные тренировки пагубно отражаются не только на настроении, но и на гормональном фоне. Между подходами упражнений должны быть паузы для восстановления сил, от тренировки к тренировке тело должно полностью восстановиться.Длительные тренировки на велотренажере приводят к усталости мышц и к увеличению концентрации кортизола, уменьшающего выработку тестостерона. В случае злоупотребления нагрузки кардио приносят мужчинам не пользу, а вред.