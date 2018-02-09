Эти продукты считаются мощными аллергенами

С аллергией на продукты питания может столкнуться каждый, поэтому употребляя изначально аллергенную пищу, нужно быть предельно осторожными.Пищевая аллергия чаще всего возникает из-за попадания в пищеварительный тракт продуктов-аллергенов, которые иммунными клетками воспринимаются, как опасные. Нередко дело доходит до серьезных осложнений, анафилактического шока и даже смерти, поэтому, если вы знаете о том, что ранее у вас были аллергические реакции на что-либо, то будьте осторожны каждый раз, когда садитесь за стол кушать.Аллергия может развиться на белок куриного яйца. У этого типа пищевой аллергии такие симптомы: экзема, ринит, сильный кашель, удушье, проблемы с пищеварением, расстройство кишечника. Если у человека аллергия на белок куриного яйца, тогда он должен отказаться от всех блюд, в которых он может содержатся. К слову, во многих вакцинах содержится этот белок, так что аллергикам перед прививкой лучше сдать анализ и проверить, как отреагирует организм на аллерген.Из-за аллергии на креветки, мидии, устрицы и другие "дары" моря может развиться аллергическая астма, так что аллергикам нужно избегать даже малейшей дозы морепродуктов во избежание неприятных последствий.Это самый страшный в плане аллергии продукт. Он практически сразу вызывает удушье и анафилактический шок, нередко аллергиков спасти не успевают, поэтому нужно внимательно в течение всей своей жизни изучать состав продуктов и блюд, которые человек собирается есть.Она богата протеинами, а они в свою очередь могут стать причиной аллергии. Медики называют этот вид аллергической реакции, как индивидуальная непереносимость соевого протеина, хотя, встречается она довольно-таки редко.Чаще всего аллергические реакции на эту группу продуктов возникают в возрасте от 0 до 3 лет, но бывает, когда и довольно взрослого человека спонтанно обнаруживается аллергия на лактозу.При появлении первых признаков пищевой аллергии следует немедленно принять антигистаминный препарат, вколоть внутривенно дозу адреналина или же вызвать скорую помощь. По-другому остановить патологический процесс невозможно.