Вместо бутербродов: диетологи назвали самые полезные перекусы

Эксперты поделились ценными советами с теми, кто хочет кушать в течение дня, но при этом оставаться стройными и здоровыми.Многие люди совершают грубейшую ошибку, когда берут с собой на работу бутерброды, печенье, снэки, чипсы, конфеты и прочие не совсем полезные продукты для того, чтобы перекусить между основными приемами пищи или вовсе заменить их ими, что является еще большим заблуждением.Перекус призван утолять чувство голода и в то же время отлично насыщать желудок человека питательными веществами. Если вы перекусываете здоровой пищей, то никаких проблем с пищеварением, фигурой и здоровьем в целом у вас не появится.Продукты из категории кисломолочных необыкновенно полезны для кишечника и обмена веществ. А еще они прекрасно устраняют чувство голода и заботятся о нормальном уровне иммунных клеток в организме.Несмотря на то, что сухофрукты, бананы и другие фрукты содержат много фруктозы, они все равно остаются полезными. Плюс ко всему, их не нужно готовить. К тому же, они сладкие, а это значит, что с их помощью можно избавиться от зависимости "точить" за рабочим столом калорийные батончики, конфеты, шоколад и прочие сладости.В данном случае вам придется потрудиться, ведь их нужно предварительно готовить.Вариант №1: на кусок цельнозернового или хлеба с отрубями положите свежий лист салата, нарезанную отварную курятину, парочку колечек свежего огурца и/или помидора, веточку петрушки и укропа.Вариант№2: в таком же куске хлеба, как и в первом варианте, вырежьте сердцевину, положите его на разогретую с капелькой оливкового или подсолнечного масла сковороду и вылейте в середину одно куриное яйцо. Посолите, поперчите. Обжарьте с двух сторон до золотистой корочки и ваш вкусный, полезный и питательный бутерброд готов.Вариант №3: кучек хлеба смажьте сливочным маслом и выложите на него слайсы красной рыбы, можно как вареной, так и слабосоленой. Еще добавьте свежий огурчик для аромата.В них нет дрожжей и муки, а также большого количества соли, но они отлично утоляют голод и могут выступить в роли "здорового" перекуса. К слову, из этих же хлебцов можно готовить будерброды с рыбой, мясом, овощами ли вареным яйцом.Не поленитесь приготовить перед работой для себя 2 перекуса, ведь таким образом вы сможете поддерживать фигуру, не терять работоспособность, а также экономить деньги, потому что "вкусняшки" обычно стоят намного дороже.