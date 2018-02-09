Названы провоцирующие рак груди продукты

Ученые из медицинского центра Сидар-Синай (США) выяснили, что содержащийся в пище белок может способствовать распространению смертельно опасного типа рака молочной железы. Они доказали, что определенная диета может влиять на течение заболевания.На основе опытов на мышах оказалось, что активность фермента аспарагин синтетазы в клетках первичного рака вызывает распространение опухолевых клеток в другие ткани и органы. При этом правильная система питания практически наравне с лекарствами уменьшает риск появления вторичных очагов.Специалисты сообщили, что большое количество аспарагина содержится в молочных продуктах, говядине, птице, яйцах, рыбе, морепродуктах, спарже, картофеле, бобовых, орехах, семенах, сое и цельных зернах, сообщает EurekAlert. Продукты же с малым содержанием аминокислоты аспарагина (фрукты и овощи) значительно сокращают риск заболевания агрессивным раком груди, который невосприимчив к гормональной терапии.Теперь ученые рассматривают возможность проведения клинического испытания, в котором здоровые участники будут придерживаться диеты с низким содержанием аспарагина, передает "Утро.ру". Если такой рацион приведет к снижению уровня этой аминокислоты, следующий научный шаг будет включать клиническое испытание с онкологическими больными. Авторы исследования считают, что изучение аспарагина может повлиять на лечение других видов рака.Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что риск развития рака повышается для потребителей продуктов с высоким уровнем холестерина. Скорость роста злокачественных опухолей возрастает в 100 раз.