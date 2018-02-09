Названы провоцирующие рак груди продукты
На основе опытов на мышах оказалось, что активность фермента аспарагин синтетазы в клетках первичного рака вызывает распространение опухолевых клеток в другие ткани и органы. При этом правильная система питания практически наравне с лекарствами уменьшает риск появления вторичных очагов.
Специалисты сообщили, что большое количество аспарагина содержится в молочных продуктах, говядине, птице, яйцах, рыбе, морепродуктах, спарже, картофеле, бобовых, орехах, семенах, сое и цельных зернах, сообщает EurekAlert. Продукты же с малым содержанием аминокислоты аспарагина (фрукты и овощи) значительно сокращают риск заболевания агрессивным раком груди, который невосприимчив к гормональной терапии.
Теперь ученые рассматривают возможность проведения клинического испытания, в котором здоровые участники будут придерживаться диеты с низким содержанием аспарагина, передает "Утро.ру". Если такой рацион приведет к снижению уровня этой аминокислоты, следующий научный шаг будет включать клиническое испытание с онкологическими больными. Авторы исследования считают, что изучение аспарагина может повлиять на лечение других видов рака.
Ранее ученые из Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе установили, что риск развития рака повышается для потребителей продуктов с высоким уровнем холестерина. Скорость роста злокачественных опухолей возрастает в 100 раз.
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