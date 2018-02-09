Ученые выяснили, какие дети заводят меньше всего друзей
Британские ученые в своем новом исследовании отмечают: недоношенные дети в первые годы жизни часто становятся изгоями. Сверстники уделяют мало внимания таким детям.
Специалисты из Университета Варвика проанализировали данные более 1000 детей.
Исследователи выяснили, что у преждевременно рожденных детей (как сильно недоношенных, так и родившихся почти в срок) хуже налаживали контакт со сверстниками. К 6 годам у детей, родившихся вовремя, было 5 друзей, а у их недоношенных ровесников - только 4.
Кроме того, сильно недоношенные дети проводили со своими друзьями на 15% меньше времени.
По словам родителей, сверстники не хотели принимать в коллектив таких детей. Однако в начальной школе все вставало на свои места. К 8 годам выявленные специалистами различия исчезали.
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