Назван возраст, в котором начинает стареть человек

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С 25 лет человек должен увеличить физические нагрузки, чтобы продлить молодость.Американские ученые назвали еще один возраст, в котором может начаться старение человека. По их мнению, угасание умственной и физической активности начинается в 39 лет.В этом возрасте у человека значительно сокращается выработка миелина – вещества, которое защищает нервные клетки.Теперь ученые должны приступить к разработке препарата, который сможет поддерживать в организме необходимое количество миелина, и тем самым приостановит процесс старения.В 2015 году ученые из Университета Северной Каролины говорили, что уже в возрасте 25 лет у человека можно заметить первые признаки старения.К таким выводам они пришли после того, как изучили состояние кожи, почек, печени, легких, зубов, сосудов и зрения у групп испытуемых.