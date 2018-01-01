Что есть мужчинам для повышения тестостерона?

Для мужчины важно поддерживать нормальную концентрацию тестостерона в организме. Специалисты выделили несколько групп продуктов, повышающих уровень мужского полового гормона.При нормальном уровне тестостерона мужчина становится мужественным – у него понижается голос, растет борода и закаляется характер. Понижение концентрации тестостерона вредно для иммунитета, сердечно-сосудистой и репродуктивной системы. Спортивные успехи и тестостерон являются взаимосвязанными понятиями. Запомните эти продукты, они должны быть в вашем меню.Для производства тестостерона нужны незаменимые насыщенные жиры, лучшим источником которых являются морепродукты. В этих же продуктах присутствует цинк, в небольшом, но достаточном для обработки тестостерона количестве. К тому же в рыбе очень много белка, по качеству превышающего мясо. Морепродукты и рыба приносят в рацион жирные кислоты омега-3 и омега-6, селен, витамины А и Е. Омега-3 необходимы для сбалансированного распределения тестостерона, без транспортировки гормона к органам он не сможет оказать на них воздействия.Для мужчин очень полезны устрицы, на 100 граммов продукта приходится целых 16 граммов цинка, то есть суточная норма для мужчины. Однако, высокая стоимость устриц делает их деликатесом, а не блюдом на каждый день, поэтому нужно употреблять в пищу жирную рыбу – палтус, форель, окунь, сардины, тунец, лосось, скумбрия и сельдь.Мужчина должен употреблять морепродукты не менее 12 раз в месяц, но не следует увлекаться тунцом, так как его употребление чаще раза в неделю может вызвать накопление ртути в организме.Для того, чтобы морепродукты сохранили свои полезные свойства, их нельзя подвергать агрессивной термической обработке, лучший вариант приготовления – запекание или на пару. Все вышеизложенное не относится к соленой, копченой рыбе и консервам, их частое употребление снижает уровень тестостерона.Давно доказано, что яйца не вызывают повышение вредного холестерина, так как они не провоцируют увеличение липопротеинов низкой плотности. В меню мужчины обязательно должны присутствовать яйца, они нормализуют уровень половых гормонов.Является источником не только необходимого для жизни белка, но и витамина D, регулирующего уровень гормонов, в том числе и тестостерона. В ракурсе данного вопроса не имеет значения, каким будет молоко – цельным или обезжиренным.Фрукты и овощи оказывают не прямое, а косвенное воздействие на выработку тестостерона, они нейтрализуют токсины из других продуктов. К примеру, для устранения токсинов, поступивших через мясные продукты, необходима вода и клетчатка, которая содержится в овощах и фруктах. Наиболее полезными будут свежие плоды с ярким окрасом, чем ярче цвет – тем выше содержание полезных веществ.Положительно влияют на уровень тестостерона крестоцветные овощи – разновидности капусты, в том числе и брокколи, они содержат индол-3-карбидол, выводящий из печени эстроген, противник тестостерона в мужском организме. Красные овощи и фрукты оказывают благоприятное воздействие на мочеполовую систему, они предотвращают онкологические заболевания, это помидоры, клюква, арбузы, малина, земляника, вишня, отдельного внимания заслуживает красный виноград, в нем содержатся флавоноиды, замедляющие процессы преобразования тестостерона в эстроген.Единственным исключением является грейпфрут, содержащиеся в нем химические соединения замедляют расщепление эстрогена в печени, что замедляет естественную выработку тестостерона.Лучший из источников растительных гормонов, стимулирующих выработку тестостерона, а также минералов и витаминов. В петрушке содержится цинк, а употребление шпината способствует высвобождения тестостерона. Зелень нужно употреблять в свежем виде, дневная порция для мужчины – это пучок любой зелени.В кашах из цельного зерна содержится большое количество клетчатки, она нормализует перистальтику и улучшает кровообращение в органах малого таза. При недостаточном употреблении клетчатки пища находится в кишечнике слишком длительное время и начинает бродить, выделяя тепло. Перегрев органов малого таза приводит к нарушениям в выработке тестостерона и других половых гормонов.В любых орехах содержится много цинка, необходимого для повышения уровня тестостерона, но самым полезным считается бразильский орех, помимо цинка в нем содержится много магния. Достойной альтернативой бразильскому ореху может стать грецкий орех, он намного доступнее в наших широтах.Перечислив полезные для мужчин продукты, нельзя умолчать о вредных. На первом месте стоят соя и бобовые, эти продукты изобилуют растительными женскими гормонами – фитоэстрогенами, тормозящими синтез мужских половых гормонов. Если вы считаете, что вы едите сою, так как не покупаете ее, то обратите внимание на состав продуктов в вашем холодильнике, в первую очередь колбасных изделий, сыров и молока. Также к нежелательным продуктам относятся соления и копчености, подсолнечное и кукурузное масло, дрожжевой хлеб, фаст-фуд и газированные напитки. Нельзя бесконтрольно употреблять красное мясо, в большом количестве оно будет вредным.Существуют и другие факторы, нарушающие естественную выработку тестостерона, это вредные привычки, в первую очередь курение и злоупотребление алкоголем, особенно пивом. Не последнюю роль играют стрессовые ситуации и отсутствие достаточного количества физических нагрузок.