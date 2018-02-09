Вейперов предупредили о страшной болезни
Выяснилось, что пар электронных сигарет позволяет патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность нижних дыхательных путей. Специалисты выявили эффект, который оказывали частицы пара на белок, называемый рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ). Оказалось, что при вейпинге воспалительный процесс заметно усиливается.
У 17 участвовавших в исследовании людей уровень содержания рецептора ФАТ в дыхательных путях достигал троекратных значений через час после вейпинга, сообщает сайт MedicalXpress.
Дело в том, что бактерии пневмококки используют рецепторы, с которым связывается ФАТ, для прилипания к клеткам легких. Причем, это происходит при курении обычных сигарет, пассивном курении, а также при воздействии аэрозольных частиц в загрязненным воздухе. При курении электронных сигарет удваивается количество бактерий, прилипающих к рецептору, что не зависит от наличия никотина в паре.
Это не первое исследование, посвященное вреду этих заменителей сигарет. Как ранее сообщали, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно заработают себе проблемы с сердечно-сосудистой системой.
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