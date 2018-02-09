Вейперов предупредили о страшной болезни

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Ученые Лондонского университета королевы Марии выяснили, что вейпинг значительно увеличивает риск воспаления легких. Испытанию подверглись мыши и люди.Выяснилось, что пар электронных сигарет позволяет патогенным бактериям прилипать к клеткам, выстилающим внутреннюю поверхность нижних дыхательных путей. Специалисты выявили эффект, который оказывали частицы пара на белок, называемый рецептором фактора активации тромбоцитов (ФАТ). Оказалось, что при вейпинге воспалительный процесс заметно усиливается.У 17 участвовавших в исследовании людей уровень содержания рецептора ФАТ в дыхательных путях достигал троекратных значений через час после вейпинга, сообщает сайт MedicalXpress.Дело в том, что бактерии пневмококки используют рецепторы, с которым связывается ФАТ, для прилипания к клеткам легких. Причем, это происходит при курении обычных сигарет, пассивном курении, а также при воздействии аэрозольных частиц в загрязненным воздухе. При курении электронных сигарет удваивается количество бактерий, прилипающих к рецептору, что не зависит от наличия никотина в паре.Это не первое исследование, посвященное вреду этих заменителей сигарет. Как ранее сообщали, курение вейпа делает стенки артерий и вен более ломкими. А значит, пользователи электронных испарителей со временем гарантированно заработают себе проблемы с сердечно-сосудистой системой.