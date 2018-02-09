Спаржа, орехи и морепродукты вызывают метастазы рака груди

Спаржа, орехи и морепродукты связаны с распространением рака груди по организму. К такому выводу пришли исследователи из Кембриджского университета. Существует целый ряд продуктов питания, которые содержат компоненты, являющиеся топливом для распространения рака груди по организму.В этот печальный список входят спаржа, картофель, морепродукты, орехи и красное мясо. В некоторых молочных продуктах и курином мясе содержится аминокислота аспарагин, помогающая раковым клеткам передвигаться из области молочных желез в кровоток и колонизировать другие части организма. Хотя исследователи точно не выяснили, как это происходит, доказано, что содержащая низкое количество аспарагина диета существенно снижает метастазирования рака груди у лабораторных мышей.Следовательно, женщинам с опухолями молочных желез могут в будущем рекомендовать придерживаться экстремальной диеты из определённых фруктов и овощей в комбинации с лекарствами, снижающими уровень аспарагина. Это может стать ценным дополнением к традиционному лечению опасной болезни и профилактики ее метастаз. Нынешнее исследование ученых позволило установить один из ключевых механизмов, обеспечивающих способность раковых клеток метастазировать.Впрочем, пациентки с раком груди ни в коем случае не должны после этого исследования каким-то радикальным образом менять свое питание или лечение.Эксперты настаивают, что любые подобные перемены необходимо проводить только после консультации с лечащим врачом. В любом случае, пациенткам всегда рекомендуется соблюдать разнообразное и здоровое питание, содержащее много фруктов, овощей и бобовых, а также ограниченное количество переработанного мяса и сладостей.