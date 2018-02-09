Спаржа, орехи и морепродукты вызывают метастазы рака груди
В этот печальный список входят спаржа, картофель, морепродукты, орехи и красное мясо. В некоторых молочных продуктах и курином мясе содержится аминокислота аспарагин, помогающая раковым клеткам передвигаться из области молочных желез в кровоток и колонизировать другие части организма. Хотя исследователи точно не выяснили, как это происходит, доказано, что содержащая низкое количество аспарагина диета существенно снижает метастазирования рака груди у лабораторных мышей.Следовательно, женщинам с опухолями молочных желез могут в будущем рекомендовать придерживаться экстремальной диеты из определённых фруктов и овощей в комбинации с лекарствами, снижающими уровень аспарагина. Это может стать ценным дополнением к традиционному лечению опасной болезни и профилактики ее метастаз. Нынешнее исследование ученых позволило установить один из ключевых механизмов, обеспечивающих способность раковых клеток метастазировать.Впрочем, пациентки с раком груди ни в коем случае не должны после этого исследования каким-то радикальным образом менять свое питание или лечение.
Эксперты настаивают, что любые подобные перемены необходимо проводить только после консультации с лечащим врачом. В любом случае, пациенткам всегда рекомендуется соблюдать разнообразное и здоровое питание, содержащее много фруктов, овощей и бобовых, а также ограниченное количество переработанного мяса и сладостей.
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