Медики рассказали, как не рекомендуется спать

Как правило, человек совершенно не задумывается, какое положение для сна считается наиболее полезным, а порой даже не знает, в какой из многочисленных поз обычно засыпает и он сам. Однако врачи утверждают: правильно выбранное положение для отдыха – залог хорошего здоровья и профилактики многочисленных заболеваний.Очень важно для человека использовать время сна для восстановления организма.Какое положение во сне считается правильным, какая поза — самой полезной — попробуем разобраться.Созданная за многие годы привычка спать в неправильной позе или способность засыпать исключительно перед телевизором на диване — серьезные проблемы, с которыми нужно бороться. Вероятно, что в первые дни правильная поза для сна покажется вам крайне неудобной, но постепенно вы привыкните.Выбирая правильную (и комфортную) позу для сна, сперва убедитесь в том, что матрас и подушка подобраны верно. После этого переходите к тестированию сна на спине — если такой сон даже с двумя маленькими подушками (под колени и поясницу) не покажется вам удобным, переходите ко сну на боку.Семь типичных вещей и занятий, ухудшающих осанку и делающих фигуру кривой и неспортивной. Что портит осанку?Сон на боку — одна из двух рекомендованных поз для сна, подходящих практически любому человеку. Однако важную роль играет то, на каком боку вы спите. Сон на правом боку может провоцировать изжогу, тогда как сон на левом снижает выработку кислоты в желудке и полезен при рефлюксной болезни.Наиболее правильным положением рук при сне на боку является вытягивание их вдоль тела. Подкладывая руки под подушку вы можете спровоцировать как боли в шее, так и неприятное чувство онемения. Если же держать руки вытянутыми не вам удобно, обнимайте вторую маленькую подушку.Несмотря на то, что сон на животе помогает пищеварению и может избавить от храпа, привычка спать в этой позиции провоцирует боли в шее и спине. Сгибая одну из ног в колене и подкладывая руку под голову вы усугубляете ситуацию — позвоночник искривляется, а мышцы шеи и плеч перетягиваются.