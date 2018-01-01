Голод признан ключом к долголетию

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Люди, серьезно ограничивающие себя в еде, живут дольше, утверждают ученые.Кроме того, группа американских ученых заявила, что пост и голод могут повысить умственные способности и помогают сбросить лишний вес.Ученые объявили, что их исследование было основано на наблюдении за теми, кто потребляет минимальное количество калорий, необходимых для поддержания жизни.И результаты показали, что такие люди живут в два раза дольше.Периодическое голодание буквально защищает их сердце, кровеносную систему и мозг от возрастных заболеваний, таких как болезнь Альцгеймера.По словам Марка Мэттсона, профессора неврологии в Университете Джона Хопкинса в Балтиморе, все дело в воздействии ограничения в калориях на клетки организма.«Мы обнаружили, что такой способ ограничения калорий как альтернативный разгрузочный день, активизирует клеточный процесс», рассказал он Sunday Times.Даже мозг после «голодных дней» работает лучше, обнаружили ученые, когда провели эксперимент и на мышах: одну группу кормили через день, другая получала пищу каждый день.Затем ученые обследовали их и увидели, что у животных первой группы улучшилась работа синапсов. Эти соединения между клетками мозга способствуют генерации новых клеток и делают их более устойчивыми к стрессу.Предыдущие исследования показали, что голодание в течение нескольких дней может помочь даже в борьбе против рака.