Названы причины онемения частей тела

Онемение рук, ног либо другой части тела встречается у людей всех возрастов. В большинстве случаев это касается конечностей, и думать, что это безвредно, можно до определенного момента.Довольно часто онемение отражает патологические процессы, происходящие в организме, а также психологические факторы, эмоциональное настроение человека.Если рассматривать физический контекст, то онемение свидетельствует о нарушениях в системе кровообращения либо нервной системы.В качестве причин медики называют полинейропатию, инсульты, патологии сосудов и сплетений отделов прозвоночника, гиповитаминоз, невроз, прием лекарств.Онемение также может быть вызвано алкоголизмом, сахарным диабетом, болезнями крови, дифтерией, опухолями, энцефалитом, отравлениями тяжелых металлов, воздействием холода и так далее.Отметим, что причину возникновения онемения иногда следует искать в профессии человека. Если она связана с постоянным напряжением кистей рук и плечевого участка, причем оторваться никак нельзя, то человек страдает от онемения. К примеру, скрипач, пианист, швея, сотрудник офиса, работающий за компьютером.Это интересно: Полезно ли употреблять сок ежедневно?Головные боли, неврозы, панические приступы могут проявиться как покалывания. Иногда перегрузки эмоционального характера приводят к поверхностному дыханию, онемению рук и области вокруг рта.Часто при онемении сердцебиение становится учащенным, возникают одышка и тошнота. В этом случае надо принимать меры, потому как последствия могут быть очень серьезными. Следует вызвать врача, а возможно даже бригаду «скорой помощи».Если человек долго сидит в одном и том же положении либо скрещивает ноги, они затекают. Особых поводов для беспокойства нет. Однако если это случается часто, то возможно, причина онемения в патологиях позвоночника.Это интересно: Сахар может облегчить симптомы атеросклерозаОдновременно с онемением могут возникнуть тревожное чувство, боли в пояснице, покалывания, сыпь, боль в шейном отделе позвоночника, болезненность прикосновения. В принципе организм может справиться с проблемой без медицинского вмешательства. Но если вы видите заторможенность действий пациента, неестественное поведение, потерю сознания, требуется срочно оказывать помощь, причем квалифицированными медикамиОнемение у детей возникает при неполноценном питании, что приводит к дефициту витаминов, травмах.Ели онемение не проходит через 5 минут, то надо идти с ребенком к врачам, чтобы поставить точный диагноз.При беременности отечность и онемение, особенно по утрам, заставляют женщину чувствовать себя некомфортно. После рождения ребенка симптомы исчезнут, то есть данный процесс не патология.