Почему болит голова: основные причины

Головная боль является одним из самых распространенных недугов в современном обществе. Практически каждый современный человек регулярно страдает от головных болей разной интенсивности.Но не стоит халатно относиться к данному сигналу, ведь это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.Одной из главных причин головной боли является психическое истощение. Постоянное беспокойство и стрессы, с которыми мы сталкиваемся на работе и в повседневной жизни, накапливаясь, в конечном итоге истощают нервную систему, вызывая дискомфорт.Стрессы, чувства тревоги и употребление алкоголя (который, как мы знаем, обезвоживает организм) являются наиболее распространенными причинами возникновения головных болей.Удары головы, например, во время спортивных тренировок, так же моuen провоцировать появление этих раздражающих симптомов.Перенапряжение - так же является одним из факторов, который может стать причиной болей. Кашель, занятия сексом и даже физические упражнения – могут негативно повлиять на ваше состояние.Но без сомнения, мигрень – симптом, который, уж точно, не стоит игнорировать. Боль в лобной части головы, ухудшение зрения, усталость – все это проявления мигрени. И, к сожалению, лекарства от данного недуга не существует.В любом случае, не игнорируйте дискомфорт, обращайтесь к врачу!