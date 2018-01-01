Почему болит голова: основные причины
Но не стоит халатно относиться к данному сигналу, ведь это может быть сигналом серьезных проблем со здоровьем.
Одной из главных причин головной боли является психическое истощение. Постоянное беспокойство и стрессы, с которыми мы сталкиваемся на работе и в повседневной жизни, накапливаясь, в конечном итоге истощают нервную систему, вызывая дискомфорт.
Стрессы, чувства тревоги и употребление алкоголя (который, как мы знаем, обезвоживает организм) являются наиболее распространенными причинами возникновения головных болей.
Удары головы, например, во время спортивных тренировок, так же моuen провоцировать появление этих раздражающих симптомов.
Перенапряжение - так же является одним из факторов, который может стать причиной болей. Кашель, занятия сексом и даже физические упражнения – могут негативно повлиять на ваше состояние.
Но без сомнения, мигрень – симптом, который, уж точно, не стоит игнорировать. Боль в лобной части головы, ухудшение зрения, усталость – все это проявления мигрени. И, к сожалению, лекарства от данного недуга не существует.
В любом случае, не игнорируйте дискомфорт, обращайтесь к врачу!
Самые свежие новости медицины на нашей странице в Вконтакте
Добавил stefan в категорию Неврология
Добавить комментарий