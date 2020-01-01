Правила ухода за кожей до 20 лет

В этом уходе нет определенных правил, то есть за кожей лица до двадцати лет требуется такой же уход, как и за молодой. Но не нужно использовать питательные и увлажняющие средства, кожа в этом возрасте еще в них не нуждается.И к тому же, при использовании увлажняющих средств, кожа начинает привыкать, после чего ей может потребоваться дополнительный уход, но в таком возрасте к нему еще рано прибегать.Также, для каждого типа кожи необходим свой определенный подход. Если, после того, как вы умылись, кожа сильно сухая, или же имеет жирный блеск, а также она сильно бледновата или шелушится, то в таких случаях нужно пользоваться кремом с питательными веществами.При этом нужно правильно подбирать все средства по возрасту и типу кожи. И желательно их приобретать в аптеке. Но и свою молодую кожу также не следует приучать к этим всем средствам, то есть не стоит злоупотреблять косметикой и гигиеническими средствами. Достаточно свою кожу привести в порядок изнутри.Нужно правильно питаться, не употреблять алкоголь, не курить, кушать как можно больше фруктов и овощей, если вы себя будете хорошо чувствовать, то и ваша кожа будет красива. Для того чтобы ваше лицо выглядело молодо и красиво, нужно отказаться от употребления фастфуда и различной химии, к примеру, чипсов, сухариков и так далее.