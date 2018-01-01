Можно ли самостоятельно выявить рак?

Как самостоятельно диагностировать у себя рак? Не секрет, что чем раньше выявить онкологическое заболевание, тем больше шансов на его излечение.Колоректальный рак — самый опасный, так как труднее всего поддается диагностике на ранних стадиях. Следует знать о предрасположенностях к развитию рака толстой кишки. Это полипы толстой кишки, язвенный колит и болезнь Крона, а также наследственная предрасположенность. Следует учитывать также и питание, употребление алкоголя, курение. Если к вышеуказанным обстоятельствам прибавляется боль в животе, кровь в кале, проблемы со стулом, анемия — нужно срочно идти к врачу.Для диагностирования колоректального рака проводят колоноскопию. Это неприятная процедура, которая при обезболивании становится вполне терпимой. Не стоит бояться прохождения этой процедуры, поскольку именно она с точностью указывает на то, есть заболевание или нет. Рак толстой кишки на ранней стадии возможно вылечить.