Спать на работе полезно, установили ученые
Если у вас есть перерыв в работе и вам хочется вздремнуть, непременно так и сделайте. Не пытайтесь взбодриться кофе или другими средствами, вы причините вред организму. Даже кратковременный сон улучшает когнитивные способности, кратковременную память и настроение. Отдохнувший днем человек во второй половине дня работает эффективнее.
Чтобы дневной сон пошел вам на пользу, не переборщите. Спите максимум час, так вы и отдохнете, и не собьете ночной сон.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил student в категорию Разное
Добавить комментарий