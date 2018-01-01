Спать на работе полезно, установили ученые

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Что делать, если в разгар рабочего дня вам хочется спать? Ни в коем случае не винить себя и не пытаться перебороть желание вздремнуть, уверяют ученые. Медики установили, что спать или дремать днем — полезно для здоровья.Если у вас есть перерыв в работе и вам хочется вздремнуть, непременно так и сделайте. Не пытайтесь взбодриться кофе или другими средствами, вы причините вред организму. Даже кратковременный сон улучшает когнитивные способности, кратковременную память и настроение. Отдохнувший днем человек во второй половине дня работает эффективнее.Чтобы дневной сон пошел вам на пользу, не переборщите. Спите максимум час, так вы и отдохнете, и не собьете ночной сон.