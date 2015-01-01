Эффективная "яичная" диета: минус 15 кг за месяц

Эта диета позволяет быстро похудеть и не мучиться от голода.Яичную диету можно назвать низкоуглеводной, но за счет преобладания в ней легкоусвояемых белков обмен веществ ускорится и лишние килограммы начнут испаряться.Яйца, которые являются основным продуктов яичной диеты, это один из самых питательных продуктов, оказывающих пользу здоровью. Причем, люди, которые пробовали худеть на подобных системах питания, отмечали, что чувство голода практически не возникало, а результат похудения был потрясающим за столь непродолжительное время.Яичную диету можно соблюдать всего одну неделю, а можно и все четыре подряд. Естественно, длительная диета позволит вам сбросить больше, нежели недельная, а также закрепить результат.если вы не любите куриные яйца по каким-либо причинам, то можете есть перепелиные, только в таком случае вместо одного большого яйца нужно будет съедать сразу три маленьких. То есть, если у вас по плану два яйца, то перепелиных вы должны съесть 6.Все четыре недели ваши завтраки - это 2 яйца, грейпфрут или апельсин, чашка кофе без сахара.Обеды и ужины нужно чередовать между собой. К примеру, один день в обед вы едите только фрукты в любом количестве, а вечером отварной белковый продукт, на следующий день обед - мясо, рыба или яйца, ужин - салат из свежих овощей.Каждый прием пищи можно дополнять тостами из цельнозернового хлеба или лавашом.Жирные сорта мяса, такие как баранина и свинина, лучше не употреблять, ведь это все-таки диета.Продукты можно употреблять в сыром, вареном, приготовленном на пару и даже жаренном виде, но при жарке старайтесь использовать минимальное количество растительного масла или же пользуйтесь антипригарной сковородой.Желательно каждый прием белковой пищи дополнять овощами и зеленью, так мясо, рыба и яйца будут быстрее усваиваться в организме и процесс похудения тоже ускорится.В день разрешается съедать от 2 до 6 куриных яиц.Людям, которые не любят или не едят яйца, яичная диета не подойдет, так как насильно заставлять себя есть - это пытка над самим собой и и даже ради похудения не стоит идти на такие жертвы, лучше подобрать какую-то другую методику.