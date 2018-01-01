Подписывайтесь на наш Telegram , чтобы быть в курсе важных новостей медицины

Почему детоксикация может быть вредной для здоровья? Врачи рассказали о неприятных побочных эффектах этого модного способа очистки организма/Многие люди прибегают к детоксикационной диете, потому что считают ее не только модной, но и полезной для здоровья методикой похудения и удаления неопределенных токсинов из организма. Однако эксперты предупреждают, что печень, почки и другие органы нашего тела прекрасно справляются с этой задачей, и никакой дополнительной помощи им не нужно. Детоксикационные диеты не только неэффективны, но и опасны для здоровья. И ни одна из них вообще не дает той пользы, о которой говорят сторонники этой разновидности питания.Дело в том, что каждая часть нашего организма очищается от токсинов сама по себе. Это касается печени, желудочно-кишечной системы, а также почек. К примеру, желудочно-кишечная система отфильтровывает отходы, именно поэтому очищать кишечник с помощью регулярных клизм или каких-либо других методик не нужно. Когда пища проходит через пищеварительный тракт, то нутриенты абсорбируются верхней частью кишечника. Затем ненужная часть пищи проходит дальше и удаляется из организма посредством кала. Люди думают, что промывая кишечник, они удаляют какие-то вредные токсины. Но если что-то попадает в прямую кишку, то это уже само по себе должно выйти наружу, и не нужно ускорять этот процесс.Почки фильтруют токсины из крови, насыщают ими мочу, которая впоследствии выходит из организма. Печень проводит детоксикацию за счет изменения химической природы многих токсинов, что позволяет организму быстрее от них избавляться. Если почки не смогут справляться со своей работой, то нам потребуется гемодиализ, а не яблочный уксус и какие-то смузи.Даже лёгкие оборудованы для того, чтобы удалять токсины. На вдохе они забирают воздух, а выпускают вместе с выдохом то, что им не требуется, то есть углекислый газ, являющийся для нас токсичным. Единственная польза детоксикации заключается в том, что она может стать началом здорового питания, насыщенного фруктами, овощами и другими полезными продуктами.