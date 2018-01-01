ТОП-6 вещей, запретных при хронических болях в спине

Британские терапевты назвали 6 вещей, которые ни в коем случае не следует делать, если вы страдаете от болей в спине. Соблюдение данных правил поможет чувствовать себя гораздо лучше,.Что бы вам не говорили сторонники правильной осанки, не следует сидеть с со слишком прямой спиной в течение длительного периода времени. Тем самым вы увеличиваете давление на позвоночник, что может спровоцировать боли в спине.И вновь мы покушаемся на один из постулатов здорового образа жизни. При болях в спине вам невыгодно быть слишком худощавым и стройным. Очень важно поддерживать здоровую массу тела, ведь в противном случае вырастает риск переломов костей.Впрочем, это вовсе не значит, что лишний вес допускается. И худоба, и лишние килограммы одинаково вредны для позвоночника, поскольку лишний вес оказывает на него дополнительное давление.Вообще не стоит курить по многим причинам, И в частности в том случае, если вы страдаете от болей в области спины. Отказ от курения может привести к снижению артериального давления в позвоночнике, поскольку табачный дым усиливает выраженность болевых ощущений и проблем со спиной.Не стоит заниматься и переноской тяжестей, хотя это, наверное, очевидно. В этом случае вы рискуете повредить позвоночник, что сделает более еще более мучительными.Наконец, откажитесь от привычки подолгу спать, как в будни, так и в выходные. Если вы страдаете от болей в спине, то длительное нахождение в постели в одной позиции может спровоцировать их обострение.