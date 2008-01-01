Названы семь продуктов, повышающих сексуальное возбуждение

Ужин из этих продуктов можно сделать на День святого Валентина.Если вы хотите вернуть страсть в вашу сексуальную жизнь, наш список продуктов, возможно, поможет вам в этом. Нет ничего лучше романтического ужина, приготовленного собственными руками, а еще лучше, когда ингредиенты содержат элементы, которые подогреют ваши чувства и чувства партнера. Как известно, некоторые продукты улучшают сексуальную функцию и, как следствие, разнообразят сексуальный опыт.АВОКАДО. Еще древние ацтеки говорили об авокадо, как о продукте усиливающем потенцию, кроме того им казалось, что по форме этот фрукт напоминает яички. Существует и научное обоснование чудодейственности авокадо. Установлено, что этот фрукт богат ненасыщенными жирными кислотам, калием, что улучшает кровообращение и работу сердца. И если что-либо заставляет биться ваше сердце учащенно, эти составляющие помогут вашей крови "не заблудиться" и прилить к нужным местам.МИНДАЛЬ. Миндаль, пожалуй, возглавляет наш личный список продуктов, разжигающих страсть. Миндаль усиливает сексуальную функцию. Равно как и спаржа, миндаль богат минералами и витаминами, – цинк, селен, витамин Е, – эти элементы важны для сексуального здоровья и репродуктивной функции. “Цинк усиливает либидо и сексуальное желание", – говорит Доктор Берман. – Мы не до конца понимаем механизмы его действия, но точно знаем, что он работает”.КЛУБНИКА. Известно, что красный цвет разжигает огонь: результаты исследования, проводимого в 2008 году, показали, что мужчины находят женщин, более сексуальными, если в их одежде присутствует красный цвет, в противовес “прохладным” цветам, таким как синий или зеленый. Клубника – превосходный источник фолиевой кислоты, витамина B. А шоколад в сочетании с клубникой – это просто взрыв либидо!МОРЕПРОДУКТЫ. Ох, и скользкие они! Но, несмотря на это, устрицы, пожалуй, являются самым известным продуктом, оказывающим возбуждающее действие. Устрицы – один из лучших источников цинка, имеющего самое непосредственное отношение к либидо. Но не следует забывать, что и другие дары моря могут сыграть такую же роль – они ничуть не хуже устриц. Жирная рыба, такая как лосось и селедка, содержит полиненасыщенные жирные кислоты семейства омега-3, имеющие существенное значение для здоровья сердца.РУККОЛА. Руккола упоминалась, как возбуждающее средство, начиная с первого столетия. Сегодня, исследования показывают, что микроэлементы и антиоксиданты, содержащиеся в этих зеленых листьях, оказывают влияние на наше сексуальное здоровье, потому что они помогают абсорбции некоторых экологических загрязнителей, отрицательно влияющих на либидо.ИНЖИР. Этот фрукт забавной формы имеет длинную историю. Инжир славится своим действием на улучшение способности к зачатию и имеет превосходный возбуждающий эффект. Фрукт богат железом и витамином С. В инжире также много калия, и поэтому он полезен для сердца.ЦИТРУСОВЫЕ. Любой представитель этого тропического фруктового семейства чрезвычайно богат антиоксидантами, витамином C и фолиевой кислотой, – все эти вещества положительно влияют на мужскую репродуктивную функцию. Добавьте в романтический салат розовый грейпфрут, апельсин, мандарин или используйте украшения, сделанные из лимона и лайма.