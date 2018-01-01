Диетологи рассказали, почему нельзя есть быстро

Врачи также дали советы, которые помогут есть медленнее.Быстрый прием пищи еще никому пользы не приносил. Да, вы выиграете пару минут времени, но заработаете себе непоправимые проблемы с пищеварительным трактом, а также лишние килограммы.Именно, принимая пищу наспех, вы не успеваете ощутить чувство насыщения, которое приходит на пол килограмма принятой пищи раньше. Тщательно пережевывая еду, вы помогаете желудку качественнее ее переработать, а кишечнику поглотить все полезные вещества.- Разделяйте приемы пищи на 5 подходов. Питание у вас должно быть частым и дробным.- Не садитесь за стол с диким чувством голода, дабы не навредить себе.- Не читайте и не смотрите телевизора во время еды. Так, объём употребляемой пищи увеличивается в разы.- Выбирайте небольшие ложки и вилки, а кусочки еды должны быть умеренно маленькие.- Не подстраивайтесь под соседа и не спешите, когда кушаете.- Хлеб старайтесь отламывать маленькими ломтиками или исключить его вовсе.- Не ставьте вокруг себя все блюда из холодильника. Немножко каждого продукта положите себе на тарелку.- Перед едой советуют выпивать жидкости стакан. Так, вы обманете свой желудок.- В состоянии огорчения и стресса не стоит кушать. Вы съедите больше нормы.Также, алкоголь порождает чрезмерное чувство голода, предупреждают эксперты.