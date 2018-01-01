Диетологи рассказали, почему нельзя есть быстро
Быстрый прием пищи еще никому пользы не приносил. Да, вы выиграете пару минут времени, но заработаете себе непоправимые проблемы с пищеварительным трактом, а также лишние килограммы.
Именно, принимая пищу наспех, вы не успеваете ощутить чувство насыщения, которое приходит на пол килограмма принятой пищи раньше. Тщательно пережевывая еду, вы помогаете желудку качественнее ее переработать, а кишечнику поглотить все полезные вещества.
Есть несколько советов, как начать медленнее кушать:
- Разделяйте приемы пищи на 5 подходов. Питание у вас должно быть частым и дробным.
- Не садитесь за стол с диким чувством голода, дабы не навредить себе.
- Не читайте и не смотрите телевизора во время еды. Так, объём употребляемой пищи увеличивается в разы.
- Выбирайте небольшие ложки и вилки, а кусочки еды должны быть умеренно маленькие.
- Не подстраивайтесь под соседа и не спешите, когда кушаете.
- Хлеб старайтесь отламывать маленькими ломтиками или исключить его вовсе.
- Не ставьте вокруг себя все блюда из холодильника. Немножко каждого продукта положите себе на тарелку.
- Перед едой советуют выпивать жидкости стакан. Так, вы обманете свой желудок.
- В состоянии огорчения и стресса не стоит кушать. Вы съедите больше нормы.
Также, алкоголь порождает чрезмерное чувство голода, предупреждают эксперты.
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Добавил ignat в категорию Разное
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