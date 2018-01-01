Диагностика гепатита С
Для теста на антитела гепатита С необходим образец крови. Антитело представляет собой белок, созданный организмом для защиты от патогена и болезней. Антитела обнаруживают вещества, которые могут нанести вред здоровью. Медицинским термином этих вредных веществ является антиген. Когда антитело распознает антиген, оно уничтожает его или прекращает его дальнейшее перемещение в организме. Антитела специфичны для определенных патогенов или болезней, и они остаются в организме после того, как человек заразился. Это означает, что антитела будут бороться с заболеванием в будущем.
Тест проверяет на наличие антител к вирусу гепатита С. Если в организме есть антитела, это означает, что когда-то человек был заражен вирусом. Однако это не всегда означает, что у него все еще есть этот патоген. Врач возьмет образец крови, который будет отправлен на тестирование. Результаты могут занять несколько дней или недель.
Результаты анализа на гепатит С
Существует два результата теста на антитела гепатита С.
Результат нереактивный или отрицательный — означает, что у человека нет вируса. Исключением является то, если человек недавно заразился вирусом, например, через зараженную кровь.
Реактивный или положительный результат теста означает, что у человека был вирус, но это не значит, что он еще есть. Понадобятся дальнейшие тесты, чтобы проверить, активен ли вирус.
Лечение гепатита С
После постановки диагноза гепатита С человеку необходимо пройти серию различных тестов, чтобы убедиться, как вирус повлиял на организм. Эти тесты проверят на наличие повреждений печени, определят, насколько хорошо работает печень, и помогут врачу принять решение о лечении.
Гепатит С лечится противовирусными препаратами, которые направлены на очищение организма от вируса. Другая цель препарата — замедлить повреждение печени. Это уменьшит вероятность того, что у человека развится рак печени или серьезное рубцевание печени, известное как цирроз. Человек с гепатитом С должен регулярно проходить тестирование во время лечения, чтобы узнать, насколько эффективен препарат.
Другие тесты на гепатит С
После того, как человек получил реактивный или положительный результат на антитела гепатита С, он должен пройти два контрольных теста. Первый тест проверяет, есть ли у человека вирус; другой измеряет количество вируса в крови.
Первым критерием является качественный тест на репликацию гена Cp, также известный как тест ПЦР. Положительный результат означает, что у человека есть вирус гепатита С. Отрицательный результат показывает, что организм уничтожил вирус без лечения.
Второй тест — это количественный тест на репликацию РНК. Тест сравнивает количество вируса в организме до, во время и после лечения. Чем меньше количество вируса в крови, тем выше вероятность, что человек может устранить вирус из своего организма.
После диагностики гепатита С могут потребоваться другие тесты:
Тестирование на гепатит А и В. Если человек ранее не подвергался воздействию этих форм вируса, он должен пройти вакцинацию.
Тестирование на выявление штамма гепатита С. Существует три распространенных штамма, и лечение каждого из них несколько отличается.
Тестирование функции печени, которое проверяет воспаление или повреждение печени.
Факторы риска заражения гепатитом
- ВИЧ;
- иглы для инъекций наркотиков;
- наличие сексуального партнера с хроническим гепатитом С;
- пересадка органа или донорство крови до 1992 года;
- работа в здравоохранении;
- гемодиализ — процесс, который фильтрует кровь.
Люди, родившиеся между 1945 и 1965 годами, в пять раз чаще страдают от вируса. Неясно, почему у них более высокий уровень инфицирования гепатитом С, чем у остальной части населения. Исследователи считают, что это может быть связано со стандартом медицинской практики в прошлом, до введения инфекционного контроля.
Вирус гепатита С может нанести значительный вред организму. Чем раньше вирус обнаружен, тем выше вероятность его лечения. Люди, которые подвергаются воздействию факторов риска или находятся в группе высокого риска, должны пройти тестирование.
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Добавил Ivan в категорию Инфекционные болезни
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