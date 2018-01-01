Диагностика гепатита С



ВИЧ;



иглы для инъекций наркотиков;



наличие сексуального партнера с хроническим гепатитом С;



пересадка органа или донорство крови до 1992 года;



работа в здравоохранении;



гемодиализ — процесс, который фильтрует кровь.



Многие люди не знают, что у них гепатит С. Тест на наличие антител является единственным способом, чтобы проверить, есть ли у человека вирус гепатита С. Результаты могут быть неоднозначными, так как положительный тест не всегда означает, что у человека гепатит С.Для теста на антитела гепатита С необходим образец крови. Антитело представляет собой белок, созданный организмом для защиты от патогена и болезней. Антитела обнаруживают вещества, которые могут нанести вред здоровью. Медицинским термином этих вредных веществ является антиген. Когда антитело распознает антиген, оно уничтожает его или прекращает его дальнейшее перемещение в организме. Антитела специфичны для определенных патогенов или болезней, и они остаются в организме после того, как человек заразился. Это означает, что антитела будут бороться с заболеванием в будущем.Тест проверяет на наличие антител к вирусу гепатита С. Если в организме есть антитела, это означает, что когда-то человек был заражен вирусом. Однако это не всегда означает, что у него все еще есть этот патоген. Врач возьмет образец крови, который будет отправлен на тестирование. Результаты могут занять несколько дней или недель.Существует два результата теста на антитела гепатита С.Результат нереактивный или отрицательный — означает, что у человека нет вируса. Исключением является то, если человек недавно заразился вирусом, например, через зараженную кровь.Реактивный или положительный результат теста означает, что у человека был вирус, но это не значит, что он еще есть. Понадобятся дальнейшие тесты, чтобы проверить, активен ли вирус.После постановки диагноза гепатита С человеку необходимо пройти серию различных тестов, чтобы убедиться, как вирус повлиял на организм. Эти тесты проверят на наличие повреждений печени, определят, насколько хорошо работает печень, и помогут врачу принять решение о лечении.Гепатит С лечится противовирусными препаратами, которые направлены на очищение организма от вируса. Другая цель препарата — замедлить повреждение печени. Это уменьшит вероятность того, что у человека развится рак печени или серьезное рубцевание печени, известное как цирроз. Человек с гепатитом С должен регулярно проходить тестирование во время лечения, чтобы узнать, насколько эффективен препарат.После того, как человек получил реактивный или положительный результат на антитела гепатита С, он должен пройти два контрольных теста. Первый тест проверяет, есть ли у человека вирус; другой измеряет количество вируса в крови.Первым критерием является качественный тест на репликацию гена Cp, также известный как тест ПЦР. Положительный результат означает, что у человека есть вирус гепатита С. Отрицательный результат показывает, что организм уничтожил вирус без лечения.Второй тест — это количественный тест на репликацию РНК. Тест сравнивает количество вируса в организме до, во время и после лечения. Чем меньше количество вируса в крови, тем выше вероятность, что человек может устранить вирус из своего организма.После диагностики гепатита С могут потребоваться другие тесты:Тестирование на гепатит А и В. Если человек ранее не подвергался воздействию этих форм вируса, он должен пройти вакцинацию.Тестирование на выявление штамма гепатита С. Существует три распространенных штамма, и лечение каждого из них несколько отличается.Тестирование функции печени, которое проверяет воспаление или повреждение печени.Люди, родившиеся между 1945 и 1965 годами, в пять раз чаще страдают от вируса. Неясно, почему у них более высокий уровень инфицирования гепатитом С, чем у остальной части населения. Исследователи считают, что это может быть связано со стандартом медицинской практики в прошлом, до введения инфекционного контроля.Вирус гепатита С может нанести значительный вред организму. Чем раньше вирус обнаружен, тем выше вероятность его лечения. Люди, которые подвергаются воздействию факторов риска или находятся в группе высокого риска, должны пройти тестирование.