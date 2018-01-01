Медики рассказали, как определить экзему

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Экзема - это кожное заболевание аллергической природы и хронического течения. Основные клинические проявления пузырьковая сыпь (везикулы) различной локализации.Пузырьки, при экземе, часто лопаются, и кожа покрывается трещинами.На месте лопнувших везикул могут образовываться гнойники. Пораженные заболеванием кожные покровы отечны, больной испытывает сильный зуд и жжение.На первом этапе заболевания происходит покраснение кожи, возникает зуд. Позже появляется отечность, возникают высыпания - везикулы, содержащие в своем объеме прозрачную серозную жидкость.Зуд усиливается, приобретая непереносимую интенсивность, появляется жжение кожи, поднимается локальная температура пораженных кожных покровов. Далее образуются трещины кожи, возникают мокнущие участки.Этот этап течения болезни считается наиболее опасным, так как через поврежденные участки кожи возможно бактериальное, грибковое или вирусное инфицирование.Выделяют несколько видов экземы на конечностях.Истинная экзема - возникает остро, развивается быстро, везикулы появляются в кратчайшие сроки с начал заболевания. Пораженные участки кожи гиперемированы (покраснение), покрыты мелкими трещинами, зудят. При переходе заболевания в хроническую форму отечность увеличивается.Микробная экзема - развивается вследствие инфицирования пораженных кожных покровов. Кожа отечна, часто имеет розоватый или синюшный оттенок, позднее покрывается чешуйками. Если удалить чешуйки происходит выступание сукровичной росы. Заболевание может расширять площадь поражения. При этом возможен переход в истинную экзему.Профессиональная экзема связанна с контактом с различными агрессивными, повреждающими факторами. Клиническая картина сходна с клиникой истинной экземы. При продолжении контакта с аллергеном или иным фактором вызывающим контактный дерматит заболевание может переходить в хроническую форму.Лечение экземы должно носить комплексный характер. Прежде всего, исключается контакт с аллергеном.Необходимо строго соблюдать предписанную врачом диету. Из медикаментозных средств, применяют антигистаминные препараты, кортикостероиды, антисептики. Лекарства применяются наружно и внутрь.