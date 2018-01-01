Новый тест может предсказать риск инфаркта
Исследование показало, что у участников, чьи тромбы разрушались дольше всего, риск повторного инфаркта миокарда или смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 40%.
По словам специалистов, благодаря новому тесту можно будет вовремя выявить риск проблем с сердцем после инфаркта и снизить его.
“Это исследование помогло понять, почему у некоторых пациентов риск развития инфаркта выше и что с этим можно сделать”, - отметил автор исследования профессор Роб Стори.
Самые свежие новости медицины в нашей группе на Одноклассниках
Добавил labus в категорию Кардиология
Добавить комментарий