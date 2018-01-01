Новый тест может предсказать риск инфаркта

Новый анализ крови может определить пациентов с повышенным риском развития инфаркта. В рамках опубликованного в European Heart Journal исследования ученые из Университета Шеффилда изучили образцы крови более 4300 человек с острым коронарным синдромом после выписки из больницы. Ученые измеряли максимальную плотность тромба и время, которое уходило на его разрушение.

Исследование показало, что у участников, чьи тромбы разрушались дольше всего, риск повторного инфаркта миокарда или смерти из-за сердечно-сосудистых заболеваний был повышен на 40%.

По словам специалистов, благодаря новому тесту можно будет вовремя выявить риск проблем с сердцем после инфаркта и снизить его.

“Это исследование помогло понять, почему у некоторых пациентов риск развития инфаркта выше и что с этим можно сделать”, - отметил автор исследования профессор Роб Стори.
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