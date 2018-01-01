3 простых способа защититься от рака
По мнению ведущих специалистов онкологического центра Рондебош, увеличению заболеваемости и смертности во многом поспособствует образ жизни современных людей.
«Многие виды рака связаны с диетой и образом жизни», - заявили врачи центра Грег Харт и Карл Альбрехт.
По их словам, есть несколько простых способов заметно сократить риск развития раковых заболеваний:
Питание
В первую очередь, по словам специалистов, необходимо соблюдать здоровые привычки в питании – не переедать, воздерживаться от употребления ненатуральных компонентов, выбирать свежие продукты, а не консервированные. Переработанное красное мясо (колбаса, сосиски и т.д.), например, входит в число канцерогенных продуктов, и поэтому его желательно полностью исключить из рациона. А вот свежие овощи и фрукты, наоборот, полезны для здоровья, и именно они должны стать основой рациона.
Солнце
Важно также держаться подальше от агрессивного ультрафиолетового излучения и пользоваться солнцезащитными средствами. Именно ультрафиолетовое излучение довольно часто приводит к развитию меланомы – очень агрессивного рака, поражающего чаще всего кожу. Особенно опасны для здоровья солярии, но и загар на отрытом воздухе может привести к развитию рака.
Курение
Третьим фактором предотвращения рака ученые назвали отказ от курения. Именно курение ответственно за подавляющее большинство случаев рака легких – самого распространенного вида рака, в том числе и в Армении. Более того, курение, как известно, также может привести к раку мочевого пузыря, полости рта и горла.
Подписывайтесь на наш Telegram, чтобы быть в курсе важных новостей медицины
Добавил labus в категорию Онкология
Добавить комментарий