3 простых способа защититься от рака

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Уже сегодня рак уносит жизни 8,8 миллионов человек в год, а в течение следующих десяти лет, как утверждают специалисты, смертность от рака вырастет почти вдвое. По некоторым прогнозам, уже очень скоро раковые заболевания будут уносить уже 14 миллионов жизней в год.По мнению ведущих специалистов онкологического центра Рондебош, увеличению заболеваемости и смертности во многом поспособствует образ жизни современных людей.«Многие виды рака связаны с диетой и образом жизни», - заявили врачи центра Грег Харт и Карл Альбрехт.По их словам, есть несколько простых способов заметно сократить риск развития раковых заболеваний:В первую очередь, по словам специалистов, необходимо соблюдать здоровые привычки в питании – не переедать, воздерживаться от употребления ненатуральных компонентов, выбирать свежие продукты, а не консервированные. Переработанное красное мясо (колбаса, сосиски и т.д.), например, входит в число канцерогенных продуктов, и поэтому его желательно полностью исключить из рациона. А вот свежие овощи и фрукты, наоборот, полезны для здоровья, и именно они должны стать основой рациона.Важно также держаться подальше от агрессивного ультрафиолетового излучения и пользоваться солнцезащитными средствами. Именно ультрафиолетовое излучение довольно часто приводит к развитию меланомы – очень агрессивного рака, поражающего чаще всего кожу. Особенно опасны для здоровья солярии, но и загар на отрытом воздухе может привести к развитию рака.Третьим фактором предотвращения рака ученые назвали отказ от курения. Именно курение ответственно за подавляющее большинство случаев рака легких – самого распространенного вида рака, в том числе и в Армении. Более того, курение, как известно, также может привести к раку мочевого пузыря, полости рта и горла.