Как закодироваться от вредной пищи

Не представляешь жизнь без картошки фри и бургеров, да еще и сила воли подводит? Не переживай, может, все-таки ты еще когда-нибудь влезешь в размер XS. Один из быстрых и эффективных методов похудения — диетическое кодирование. Подробности — в нашем материале.Как и любое кодирование, это психологическое воздействие на подсознание. Человек начинает держать себя в рамках и теряет лишние килограммы. Врач во время сеанса убеждает пациента, что из-за его плотных ночных перекусов и переедания появляются лишние килограммы, от которых он так сильно хочет избавиться. Сеансы кодирования проводятся в виде групповых занятий или индивидуально. По мнению многих, это самый привлекательный и очень простой метод для быстрого похудения.Но безопасно ли это? Вторжение в хрупкую психику человека может иметь тяжелые последствия. Например, у кого-то может появиться нездоровое желание постоянно отказываться от еды или избавляться от съеденного различными способами. Так недалеко до булимии и анорексии.Минус процедуры в том, что врач убирает симптом, но не пытается добраться до самой проблемы. Чаще всего переедание и ожирение — это последствие какой-то серьезной психологической или гормональной проблемы, например депрессии. Кодирование — это не собственная мотивация, которая не имеет границ, а лишь временное ограничение, которое рано или поздно ослабнет.Большая часть женщин через некоторое время начинает снова вести пассивный образ жизни, и сброшенные килограммы возвращаются обратно. Стресс мешает девушкам начать новый образ жизни. Избавиться за пару секунд от зависимости, которая развивается в человеке годами, невозможно. В качестве плюсов можно сказать о том, что это действительно очень быстрый метод, всего десять процедур в одном курсе. Тебе не придется изнурять организм долгими диетами и проводить много времени в спортивном зале или на пробежке. Но ведь быстро не значит эффективно.В Интернете можно найти огромное количество отзывов о процедуре. «Вес прибавлялся, а я и не замечала», « -20 килограмм, а потом переезд…», «стресс повернул жизнь обратно». Любая ситуация, последствием которой будет стресс, может спровоцировать срыв. Многие начинают заедать стресс, а после жестких рамок еда кажется в тысячу раз вкуснее. Почти каждая девушка, пройдя через кодирование, срывается. Время ограничения себя в еде у всех разное, но итог один: повторный набор веса.Поиск легких путей не всегда приводит к долгосрочному результату, может, стоит найти для себя мощную мотивацию и купить абонемент в спортзал?