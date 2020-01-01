Петрушка и грибы спасут от рака, – ученые
Статистика довольно не утешительная, однако на данный момент каждая вторая смерть в Западных странах связана с онкологией. Если брать в расчет все население Земли, то онкология сейчас находится на шестом месте, как причина смерти. Если в ближайшем будущем эта статистика сохранится, смело можно будет утверждать, что большая часть людей мучается от рака.
Как стало известно со слов Всемирной организации здравоохранения, причиной трети всех случаев онкологических заболеваний являются: курение, алкоголь, отсутствие спорта в жизни человека, неправильное питание. До 80% заболеваний такими видами рака как колоректальный, молочной и предстательной желез и раком легких - страдают люди, у которых есть зависимость от никотина и алкоголя.
Однако, уменьшить вероятность заболевания этим недугом можно. Ученые выяснили, что лук, чеснок, петрушка, грибы и некоторые ягоды (клубника, малина, голубика) могут существенно снизить вероятность появления рака.
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Добавил med2 в категорию Онкология
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