Овощи и салаты оказались смертельно опасны
Большая концентрация этого витамина в организме активизирует белок протромбин, способствующий сгущению крови.
Дурной славой пользуются не только сахар и жир, но и листовые салаты, многие зеленые овощи.
Даже белокачанная капуста и брокколи оказались в списке продуктов, которые могут привести к закупорке сосудов, тромбозу. Это опасное состояние организма может стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти.
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