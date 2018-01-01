Овощи и салаты оказались смертельно опасны

ЗОЖ-продукты оказались смертельно опасными для здоровья. А все из-за избытка витамина К в некоторых из продуктов, которые мы регулярно употребляем в пищу, думая, что тем самым улучшаем свое самочувствие.Большая концентрация этого витамина в организме активизирует белок протромбин, способствующий сгущению крови.Дурной славой пользуются не только сахар и жир, но и листовые салаты, многие зеленые овощи.Даже белокачанная капуста и брокколи оказались в списке продуктов, которые могут привести к закупорке сосудов, тромбозу. Это опасное состояние организма может стать причиной серьезных заболеваний и даже смерти.